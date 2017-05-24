В Москве начинается Международный театральный фестиваль им. Чехова

24 мая в Москве начинается Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова. В течение двух месяцев на фестивале покажут 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, с Кубы, из Киргизии, Нидерландов, России, США, с Тайваня, из Франции, Южной Кореи, Эстонии. По традиции «Чехов-фест» проведет и региональную программу: покажет свои спектакли еще в двух городах России – Воронеже и Екатеринбурге. Откроется «Чехов-фест» 24 мая на Новой сцене Большого театра оперой Моцарта «Волшебная флейта». Ее привезет театр «Комише опер Берлин», который приедет в Москву после долгого перерыва. Авторами идеи и постановщиками спектакля стали художественный руководитель «Комише опер» Барри Коски, а также режиссер Сьюзан Андрейд и художник Пол Бэррит.