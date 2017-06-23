В Москве сыграли Habitaculum испанского уличного театра «Камчатка»

На входе зрителей облачают в пальто и выдают им чемоданы, а дальше – играйте сами

Если верить психологам, современному жителю мегаполиса больше всего не хватает реальных эмоций, настоящих чувств, глубокого погружения kamchatka-moscow.ru

Мода на иммерсивный театр достигла невиданных масштабов. Даже те, кто никогда в жизни не был в театре, охотно покупают астрономически дорогие билеты на бродилки.

Почему это происходит? Каких ощущений ищут желающие «побродить»? Ради чего некоторые из зрителей отказываются от удобных мест в партере? Ответ на все эти вопросы кроется в самом слове immerse, означающем «погружать». Если верить психологам, современному жителю мегаполиса больше всего не хватает реальных эмоций, настоящих чувств, глубокого погружения. Его-то мы и находим в иммерсивных спектаклях всех мастей, заполонивших наши города. Теперь зритель может себе позволить прикасаться к актерам и стремительно менять место дислокации, если это ему наскучило. В иммерсивном театре нет ограничений, главное – играть по правилам.

Habitaculum испанского уличного театра «Камчатка», знакомого московской публике по прошлым гастролям, – квинтэссенция жанра. На входе зрителей облачают в пальто и выдают им чемоданы, а дальше играйте сами, только, пожалуйста, молча. Актеры тоже молчат – разливая лимонад, пряча обувь, протирая крошечные чашки кухонным полотенцем, – они гнут свою линию и если вступают в контакт, то бессловесный. Им бесполезно перечить, с ними бессмысленно спорить, они все равно заставят тебя рано или поздно снять туфли и войти в шкаф. Но если расслабиться и попробовать получить удовольствие от процесса, то окажется, что крохотные воздушные шарики и вправду помогают сенсорной разгрузке, а прохладная черная земля весьма приятна на ощупь.

Курицы и лимоны, старые фотографии и заедающий патефон со сломанной иглой – кажется, весь нехитрый скарб бродячих артистов умещается в несколько чемоданов. Кожаные и картонные чемоданчики всех мастей и размеров – метафора нашей жизни, в которую мы впускаем так много лишнего, что потом не можем закрыть замки, ключи от которых давно потеряны. Между тем все, что нам действительно нужно, – настроиться, включиться и вложить в спектакль ровно столько себя, сколько есть сегодня. Проверено на собственном опыте – отдается сторицей.