В Линце сыграли оперу «Другая сторона», с психами и обезьяной-брадобреем

Происходящее на сцене – плод больной фантазии героя Sakher Almonem

Шестидесятидвухлетний немецкий композитор Михаэль Обст в начале 1990-х был пианистом в знаменитом франкфуртском Ensemble Modern, затем работал со Штокхаузеном. Ему интересна культура начала века, среди его сочинений – музыка к немым фильмам «Доктор Мабузе» и «Носферату»; привлекают Обста и более поздние сюжеты, в этом году в Линце показали, например, камерную оперу «Солярис» по роману Лема.

В основе либретто «Другой стороны» популярный среди посвященных роман австрийского художника и литератора Альфреда Кубина (1877–1959); этой прозой восхищались Мейринк и Кафка, и не зря. Кубин рассказывает историю художника (его партию поет Мартин Ахрайнер), переезжающего из Европы вместе с женой (Гото Гризмайер) в таинственное государство, созданное где-то на азиатских границах России. Правит в Перле его школьный приятель, всемогущий и мало кому доступный Клаус Патера (контратенор Денис Лейки пел еще на мировой премьере в 2010-м в Вюрцбурге, он также исполняет партию обезьяны-брадобрея). Здесь царит мода давно ушедшего времени, фасоны одежды и дизайн мебели отдают архаикой, деньги условны, зато все явно или скрыто страдают неврозами. История Перле завершается упадком и разрушением, описания долгого и неумолимого процесса одряхления и исчезновения – впечатляющие страницы книги, впервые изданной в 1909-м и лишь недавно переведенной в России.

Либреттист Герман Шнайдер верен роману Кубина, но режиссер Джон Дью облегчил жизнь декораторам, место городских кварталов и панорамных пейзажей далекой страны, где никогда не видно солнца, заняли интерьеры психиатрической клиники, куда перенесено действие (художник Дирк Хофакер). Происходящее – плод больного воображения, а не реальность. Того, что именно так воспримут его рассказ об увиденном, и боялся герой романа, но сценическая интерпретация выглядит эстетически законченным произведением. Дирижер Деннис Рассел Дэвис – это последняя его премьера в качестве главного дирижера оперного театра Линца, которым он руководил 15 лет, – оставляет достаточно простора и певцам, и партитуре, где много медных, ударных и электронных вкраплений. «Другая сторона» длится час сорок, вмещая множество состояний героя, от галлюциногенных видений и навязчивого страха до ощущения конца света. Лучшие путешествия – те, которые мы совершаем в воображении, считал еще герой «Странника по звездам» Джека Лондона. Благодаря своему роману Кубин во многом пытался изжить собственные страхи и комплексы, теперь это делает за него оперная постановка в Линце.

Линц, 29 июня