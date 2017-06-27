В Москве спел Ричард Эшкрофт, экс-вокалист Verve

Ричард Эшкрофт все такой же живой, как и в 1990-е гг.
Наталья Шарапова / Ведомости
Ahmad Tea Music Festival – мероприятие сложившееся, со своей публикой, постоянным намоленным местом, четко выдерживаемой эстетикой, дизайном и форматом. Молодые герои британской поп-рок-сцены разогревают публику перед выходом хедлайнера, чаще всего недавно вышедшей из небытия и уединения легенды английской эстрады. В позапрошлом году это были скандалисты The Libertines, в прошлом – неувядающая PJ Harvey. В этом – икона брит-попа, экс-вокалист The Verve – Ричард Эшкрофт.
В этом году чайный бренд явно сэкономил на рекламе и составе участников – всего три группы, но народу от этого стало если и меньше, то ненамного. Нарядная сдержанная публика потребляла чай, сидр, стаут и бургеры хипстерских марок. Попадались симпатичные фрики с дубовыми венками на голове, там и тут звучала английская речь. Отыграли подающие большие надежды йоркширские новые романтики Seafret и уже заматеревшие бойкие валлийцы Catfish and the Bottleman – обладатели премии BBC Music Awards 2014 г. Погода радовала отсутствием жары и непременного в этом году дождя, по Москве-реке проходили чередой речные трамваи и ледоколы, в вип-зоне рекой текли коктейли на основе Martini. Потихоньку начинались сумерки. В этот момент и вышел на сцену главный герой вечера – один из столпов стиля брит-поп, еще в начале 2000-х удалившийся растить детей на свою ферму рокер и сердцеед Ричард Эшкрофт.
У отшельника недавно вышел новый альбом, поэтому основу программы составляли новые боевики. Но никто не собирался разочаровывать старых фанатов. Уже второй прозвучала песня Sonnet, памятная всем, кто слушал музыку и смотрел MTV в конце 90-х. «Живо звучит, совсем свежо, не так ли?!» – не столько спрашивал, сколько утверждал довольный Ричард со сцены. Ностальгирующая публика в ответ кричала: «Да, это точно!» Для лидера группы «Живость», а именно так переводится Verve, лучшей похвалы было не сыскать. Отыграв один за другим 11 треков, из которых четыре были хиты Verve, музыканты было покинули сцену. Но в наступившей темноте было ясно, что без главных песен их не отпустят. Так и случилось: немного передохнув, совсем уже исхудавший и коротко, под машинку стриженный музыкант затянул на бис один из самых главных хитов – Drug’s Don’t Work. В публике шутили, что по внешнему виду Ричарда совсем не заметно, что они, эти drugs, не работают. Группа мощно вступила в коде этой песни, исполненной под акустическую гитару. Ричард бил себя в район сердца и обнимал себя за плечи, демонстрируя, как он хочет обнять своих фанатов. Но это было не все. Еще один новый трек – и апофеозом вечера зазвучал знакомый скрипичный семпл с Bitter Sweet Symphony – одной из главной песен 90-х, тогда бесконечно ротируемый на всех радиостанциях и каналах. Молодые девушки по соседству наконец-то признали в худющем лысом харизматике темноволосого красавца из знаменитого клипа, по которому сохло полмира, и причитали: «Так вот кто это! Как же он изменился...» Но судя по финальному вою публики изменился он только внешне.
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