Фестиваль «Архстояние» прошел под девизом «Как жить?»

Это только эскиз к его «Вилле ПО-2», считает Александр Бродский Екатерина Ширинкина / для Ведомостей

Фестиваль «Архстояние» в деревне Никола-Ленивец прошел в эти выходные в двенадцатый раз, добавив к разбросанным по полям и лесочкам арт-объектам семь новых. Всего замечательных, никаких и совершенно лишних сооружений скопилось в округе за двенадцать лет существования фестиваля достаточно, чтобы ощутить угрозу превращения места силы русской природы в парк художественных аттракционов. Так что вопросительный девиз нынешнего года «Как жить?» кажется вполне серьезным и требующим ответа. Продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова считает его еще и практическим. Существующий без регулярного финансирования и необходимой спонсорской поддержки, преимущественно на деньги, вырученные раз в год за билеты на фестиваль, «Проект Никола-Ленивец» должен на какие-то средства существовать и как-то людей поселять.

Развлечения В программе «Архстояния-2017», как повелось, уже были многочисленные перформансы, выступления музыкантов, работал лекторий, состоялся показ классического кино (выбор критиков) и фильмов студентов Московской школы нового кино.

На поставленный не только абстрактно-философски вопрос несколько участников дали вполне конкретные и в меру остроумные, но не слишком красивые ответы. Построили, например, «Кибитку» – дом на колесах для бродячей труппы со стеклянной «четвертой» театральной стеной, стоящей на платформе старого автобуса (Юрий Муравицкий и Рустам Каримов). Дом-сцена хорош, конечно, только для актеров. Виктория Чупахина сваляла себе шарообразную «Конуру» из шерсти, состриженной с ее собаки (кличка Бойс), – там, говорит, можно и в дождь не промокнуть. Архитектурное бюро «Хвоя» поставило на берегу пруда деревянный домик размером с купальню, но с люстрой в стеклянном фонаре. На фоне синего неба она сияет всеми своими блестящими составляющими. Арт-группа скейтбордистов «Алыча» соорудила жилище из двух объемов: верхний – жилой, нижний – не удивляйтесь – скейтспот. Авторы считают, что сделали конструктивистское сооружение, хотя оно скорее образец чистого функционализма, отвечает почти всем пяти признакам Ле Корбюзье. Архитектурное бюро «Рождественка» предложило элегантное решение – посадить деревья, которых еще нет на окрестных просторах. Все эти сочинения милы и симпатичны, но не обязательны и могут случиться в любом другом месте. Нет в них ничего пронзительного, как окружающий пейзаж.

Как известно, главный архитектор Никола-Ленивца и создатель главных его объектов Николай Полисский (официальная должность – художественный руководитель арт-парка) на этот раз ничего не создал. Поэтому основная надежда увидеть произведение, идеально вписавшееся в родную природу и соответствующее национальному характеру места и его обитателей, возлагалась на архитектора Александра Бродского. Два уже существующих его объекта – сверхпопулярная у публики «Ротонда» и скрытая от праздного внимания лежанка за деревянной оградой близ деревенского кладбища – работы безупречно никола-ленивецкие, не ниже уровня, заданного Полисским.

Но неожиданно в тандем классиков вписался новый участник «Архстояния» Алексей Мартинс со своими «ментальными дровами». Его разбросанные по полю небольшие скульптуры из старых досок числом около ста, стоящие на ящиках-постаментах, должны стать кострами, огонь которых согреет и соединит собравшихся вокруг людей. Работа «Быть вместе» напоминает и деревянные скульптуры Полисского в том же Никола-Ленивце, и инсталляцию Бродского «Ночь перед наступлением», показанную несколько лет назад на «Винзаводе». Она тоже была об одиноких кострах и брошенности в пространство, только без прекраснодушного призыва к единению и надежды на спасительный теплообмен.

Сам же Бродский на этот раз не без печали сообщил, что его объект «Вилла ПО-2» только проект будущего дома из бетонных заборных плит соответствующей серии. Заборный этот дом, по словам архитектора, должен быть «настоящим палаццо», но построить его оказалось сложнее, чем полагал автор. В результате бетонными плитами обнесли стоящее на лужайке дерево. И о чудо – возникло отличное, вполне подходящее к месту и национальному сознанию гоголевское какое-то абсурдистское произведение.