В фильме «Сусана, ты меня убиваешь» Гаэль Гарсиа Берналь страдает и смешит

Интеллектуалы Сусана и Элихио поссорятся и помирятся еще не раз Артхаус

Элихио (Гаэль Гарсиа Берналь) – актер, который мечтает найти славу в театре, но на жизнь зарабатывает съемками в теленовеллах, – женат на одной из самых прелестных женщин Мехико, беллетристке Сусане (Вероника Эчеги). Однажды, проснувшись, он не обнаруживает ее дома: куда-то ушла. Он бежит сниматься, вечером возвращается с компанией приятелей, планируя устроить попойку, – жены по-прежнему нет. Наморщив лоб и осмотрев все шкафы, он приходит к выводу, что Сусана сбежала. Просто взяла и бросила его. Поковырявшись в интернете, удается выяснить, что она в Айове, в каком-то университете, на каком-то писательском семинаре, и Элихио пулей несется в США, чтобы ее вернуть.

Зорро будущего Гаэль Гарсиа Берналь дебютировал в большом кино в 2000 г., сыграв в фильме Алехандро Гонсалеса Иньяриту «Сука любовь». В следующем году вышел «И твою маму тоже» Альфонсо Куарона, а еще лет через пять, после ролей у Альмодовара, Мишеля Гондри и Вальтера Саллеса, Берналя уже спокойно называли одним из лучших молодых актеров на планете. В прошлом году он получил «Золотой глобус» за роль в сериале «Моцарт в джунглях», сейчас готовится сыграть Зорро в фильме Z, который будет ставить Хонас Куарон (сын Альфонсо, соавтор сценария «Гравитации»), – действие там будет разворачиваться не в XIX в., а в недалеком будущем.

В основе этого фильма – роман мексиканца Хосе Аугустина «Пустынные города», вышедший в 1982 г.: в нем столкновение феминизма и типично латиноамериканского мачизма (равно как и столкновение латиноамериканской и североамериканской культур) изучалось вполне всерьез. Но в «Сусане» солидности почти не осталось: превосходный актер Гарсиа Берналь с полного одобрения режиссера Роберто Снейдера включает комика и иногда своей мимикой напоминает то ли Луи де Фюнеса, то ли какого-то симпатичного глупого грызуна. Разумеется, с таким мужем-раздолбаем, который вечно вляпывается в идиотские истории, бухает, кокетничает с девицами, получает по морде и снова лезет на рожон, жить довольно сложно. Зато он обаятельный, вот и все. Сусане могут подвернуться более основательные мужчины (вроде польского поэта, тоже приехавшего в Айову делиться опытом с коллегами); наверняка, если она осмотрится по сторонам, подберет себе более умного. В конце концов, сама она настолько рафинированная девушка, что ей трудно даже выдавить из себя фразу «я тебя люблю»: как писательница, она слишком привыкла взвешивать каждое слово, и «я тебя люблю» в ее системе звучит как-то пошловато и банально. Но все равно она вернется к своему артисту, куда она денется, – а потом снова уйдет, а потом снова вернется. Неспокойно, зато не скучно.

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Возможно, романтические комедии в ближайшие лет пять будут выглядеть именно как «Сусана». Как бы реалистическими (много бытовых деталей, у влюбленных проблем больше, чем радостей, хеппи-энд в долговременной перспективе не гарантирован), но жутко милыми (все проблемы словно создаются для того, чтобы зрителю еще сильнее захотелось обнять и прижать к сердцу лапочек-героев). В этот тренд, поднатужившись, можно впихнуть «Ла-ла-ленд», который зимой собрал все американские кинопризы, кроме самого главного; и уж безусловно в него попадает вся любовная линия из «Аритмии» Бориса Хлебникова, названной лучшим фильмом на «Кинотавре» (герои Александра Яценко и Ирины Горбачевой, то разбегающиеся с криками, то бурно мирящиеся на кухонном столе, выглядят почти как двойники Элихио и Сусаны). За героями, похожими в своей бестолковости и неотразимости на детей, наблюдать интереснее, чем за настоящими мачо и женщинами с большой буквы. Ну хотя бы потому, что каждый молодой зритель уверен, что сам-то в подобной ситуации повел бы себя по-другому, хотя, скорее всего, повел бы себя еще глупее и непредсказуемее.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»