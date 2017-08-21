В австрийском Форарльберге завершился фестиваль короткометражного кино «Альпинале»

Современное кино хорошо смотрится под открытым небом Алексей Мокроусов / для Ведомостей

У прошедшего в 32-й раз фестиваля «Альпинале» в австрийском Ненцинге, что в земле Форарльберг, романтичная атмосфера. Фильмы здесь показывают под открытым небом, на фоне Альп, организацией занимаются местные жители от почтальонов до бизнесменов, а в качестве призов международное жюри из режиссеров и критиков вручает пять золотых фигурок единорогов.

В этом году прислали фильмы из семидесяти с лишним стран, включая Индонезию и Ирак, их распределили по четырем категориям – игровые, мультипликационные, студенческие и фильмы, произведенные непосредственно в Форарльберге. Одновременно проходит фестиваль детского кино, здесь тоже определяется победитель.

Из тысячи с лишним фильмов для конкурса отобрали 32, по ним можно понять нынешнее состояние короткометражного кино в мире. В итоге зрительский приз, вручаемый по результатам голосования публики, достался картине The Chop Льюиса Роуза – оптимистичной истории о кошерном мяснике, который, оставшись без работы, решил изображать мусульманина и отправился в халяльную. После разоблачения выяснилось, что видеть его у себя в мясниках хотят и евреи, и мусульмане, но выбор он сделал верный, открыл собственное заведение. А профессиональное жюри отметило черную комедию по-бельгийски – ленту Антони ван Розендаля Schroot о человеке, который так любил свой старенький автомобиль Nissan Micra, что после аварии и принятого полицией решения о принудительной утилизации машины залез тайком в багажник и отправился вместе с ней на свалку, чтобы погибнуть там под прессом.

Лучшей анимацией признали TIS француженки Хлое Лизёр, тоже притчу, – о том, как велика в жизни простого смертного роль гирь на ногах, что только не выполняет их функцию! Победил мультфильм и в главном конкурсе: еще одна притча о жизни и смерти – «Ребенок» немецких режиссеров Иринг Фрейтаг и Виктора Штикеля получил главного «Единорога» (вообще, притча выглядит идеальным жанром для мультипликации). Так что у «Пуговки» уральского режиссера Максима Куликова и двух других российских лент, тоже анимационных, были сильные соперники.

В последние годы на «Альпинале» все больше российских участников. В этом году наград они не получили, но нескольких авторов пригласили приехать на фестиваль – хороший повод увидеть мир из перспективы единорогов.

Альпинале-2018 пройдет с 7 по 11 августа