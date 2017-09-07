Греф, Чубайс и Ковальчук снялись в клипе о лучшем начальнике

ДЖЕМ. Включайся в жизнь / Youtube

В интернете появился рэп-клип Дмитрия Маликова и блогера Юрия Хованского «Самый лучший шеф». Спродюсировал ролик госфорум для школьников «Проектория».

В клипе Маликов и Хованский призывают молодое поколение выбрать правильный путь в жизни и задуматься о будущем месте работы и начальнике. Примерами лучших шефов стали президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев и президент Сбербанка Герман Греф. Все они появляются в клипе.

В конце ролика исполнители агитируют школьников: «Ползи за мечтой, иди за мечтой, беги за мечтой, лети за мечтой!»

Ранее Маликов и Хованский выпустили другое видео на песню «Спроси у своей мамы», которое набрало на YouTube 20 млн просмотров.

Сайт и форум профессиональной навигации «Проектория» призваны помогать школьникам развивать собственные идеи, чтобы попасть на лучшие места в вузах и в инновационных компаниях, говорится в анонсе проекта. Владимир Путин распорядился проводить «Проекторию» с 2013 г. Это первое такое клип-видео на YouTube-канале «Проектории». Ранее там были опубликованы презентации участников форума.