Австрийский фестиваль «Шубертиада» по звездному составу участников немногим уступает Зальцбургу

Тенор Петр Бечала спел в Австрии родную польскую музыку SCHUBERTIADE

В XIX в. «Шубертиадами» назывались встречи, объединявшие музыкантов и любителей вокруг музыки Франца Шуберта. Сегодня проходящая в австрийском Форарльберге «Шубертиада» – не только самый продолжительный фестиваль камерной музыки в мире в шести частях, но еще и самый либеральный с точки зрения интенданта. Такового здесь просто нет, исполнители свободны в выборе программ, пожеланием организаторов является лишь связь с Шубертом – главным героем музыкального действа, разворачивающегося с апреля по октябрь в Шварценберге и Хоэнэмсе.

Что певцы и солисты могут быть интеллектуалами, лишний раз доказали сентябрьские концерты, собравшие таких звезд, как пианист Игорь Левит, «Эмерсон-квартет» и бас Михаэль Фолле. Во многих программах Шуберт предстал в контексте не только современников и предшественников, но и более поздних композиторов. Так, бас Рене Папе исполнял его песни на стихи Гейне вместе с песнями Моцарта и Бетховена, а также редко звучащего в Западной Европе Яна Сибелиуса и полузабытого Роджера Квилтера (1877–1953). Уроженец Лондона, Квилтер учился в консерватории Хоха во Франкфурте, где вместе с соотечественниками основал «франкфуртскую группу». Премьера первого опуса, «Четырех песен моря», в Хрустальном дворце английской столицы произвела фурор, после Квилтер написал около 120 песен, в том числе на стихи Шекспира, их и исполнил Папе.

А меццо-сопрано Элизабет Кульман объединила песни Шумана, в том числе на стихи жившей в начале XIX в. в Петербурге Элисабет Кульман, с творчеством нашего современника, 76-летнего австрийца Хервига Райтера. Его сочинения на остроумные, подчас гротескные стихи Эриха Кестнера – отличные тесты не только для вокальных, но и актерских дарований. Для Кульман, переживающей сложное время и отказывающейся уже два года от участия в оперных спектаклях, это важно.

Зато в голосе тенор Петр Бечала, исполнявший не только великих итальянских песенников, от Франческо Паоло Тости и Стефано Донауди до Отторино Респиги и Эрманно Вольфа-Феррари, но и польских авторов – Станислава Монюшко, Мечислава Карловича и Кароля Шимановского. Если Папе исполнял песни Сибелиуса по-немецки (те написаны на шведском или финском), то Бечала не отказался от родного польского языка. Так интендант удачно совпал с исполнителем – нечастый вариант в мире, где вечный дефицит и одного и другого.

До 8 октября