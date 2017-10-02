Ирада Вовненко устроилась на работу в Юсуповский дворец

Вовненко говорит, что закончила свою новую книгу, которую писала три года Петр Ковалев/ТАСС

Писательница Ирада Вовненко назначена заместителем директора по внешним связям и культурным проектам музея «Юсуповский дворец». «Я работаю на этой должности четыре дня, завтра меня представят коллективу», - сообщила «Ведомостям» Вовненко.

По словам Вовненко, занять эту должность ей предложила директор «Юсуповского дворца» Нина Кукурузова, с которой они занимались раньше совместными проектами. У музея много планов, уточнила она.

Вовненко говорит, что закончила свою новую книгу, которую писала три года. Это роман под названием La Primavera, в котором переплетаются две линии, одна из них - про знаменитого итальянского художника Сандро Боттичелли.

Ирада Вовненко руководила СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник «Исаакиевский собор» с 31 мая по 15 июня 2017 г., она была назначена исполняющей обязанности директора музея после ухода Николая Бурова, который возглавлял Исаакий с 2008 г. В январе 2017 г. губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о планах передать Исаакиевский собор православной Церкви, что взывало возмущение у многих петербуржцев.

Назначение Вовненко на должность и. о. директора музея активно обсуждалось в соцсетях - в частности, упоминалось ее литературное творчество: Вовненко - член Союза писателей России, пишет любовные и эротические романы, а также детские книги. «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники 2 июня сообщала, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе Смольного срочно подыскать новую кандидатуру, в пресс-службе губернатора это опровергали. Новым директором музея «Исаакиевский собор» после ухода Вовненко 15 июня был назначен искусствовед Юрий Мудров. После ухода из Исаакия Вовненко сообщала, что не думает о новом месте работы и планирует дописать новый роман.

До назначения и. о. директора «ГМЗ Исаакиевский собор» Вовненко занимала там должность замдиректора по связям с общественностью. В 2003 г. Вовненко была главным специалистом международного отдела ГМЗ «Царское Село», участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты, с 2009 г. руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора».

Юсуповский дворец расположен на берегу реки Мойки, является памятником истории и культуры федерального значения. Во дворце проходят правительственные и дипломатические встречи, международные конференции и симпозиумы. Он был построен в 1770-е гг. французским архитектором Ж.-Б. Валлен-Деламотом, в 1830 г. его приобрела семья Юсуповых. В декабре 1916 г. в Юсуповском дворце был убит Григорий Распутин.

Среди спонсоров, меценатов и грантодателей музея на его сайте указаны банк «Санкт-Петербург», компания «Балтик трэвел», «Конкорд», «Самсунг электроникс», «Тиссо», ММВБ, дирижер Юрий Темирканов, сувенирный магазин «Кодо», СПб «Аудит-центр», ООО «Балтпроект.