Социальная политика

Ирада Вовненко ушла из Исаакиевского собора

Нового директора музея Юрия Мудрова представили коллективу

Ирада Вовненко уходит из СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник «Исаакиевский собор», сообщила глава пресс-службы музея Мария Морозова. «На данный момент заявление о увольнении находится у директора музея», - уточнила Морозова. Ирада Вовненко была назначена исполняющей обязанности директора музея 31 мая, после ухода прежнего главы музея Николая Бурова, который возглавлял Исаакий с 2008 г. и выступал против передачи собора Русской православной церкви. Ранее Вовненко занимала должность замдиректора по связям с общественностью.

Вовненко подтвердила «Ведомостям» свой уход. По ее словам, о новом месте работы она пока не думает. «На данном этапе я планирую дописать роман и просто насладиться жизнью после всего, что мне пришлось пройти», - прокомментировала она.

Назначение Вовненко на должность и. о. директора музея, о котором стало известно 31 мая, активно обсуждалось в соцсетях - в частности, упоминалось ее литературное творчество. Вовненко - член Союза писателей России, пишет любовные романы и книги для детей. С 2003 г. она была главным специалистом международного отдела ГМЗ «Царское Село», участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты, с 2009 г. руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора». «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники 2 июня сообщала, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе Смольного срочно подыскать новую кандидатуру. В пресс-службе губернатора это опровергали.

В четверг, 15 июня, комитет по культуре Петербурга объявил, что на должность директора СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник «Исаакиевский собор» назначен Юрий Мудров. Об этом назначении стало известно вечером, после окончания прямой линии с Владимиром Путиным, где президент заявил, что вопрос передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора в Петербурге необходимо деполитизировать, кроме этого, собор должен сохранить музейную функцию. После заявления президента Вовненко заявила, что уже не может идти речь о выселении музея из собора в связи с возможной передачей храма в управление РПЦ, а также добавила, что на данный момент речь идет о построении взаимодействия между музеем и церковью.

В пятницу Юрий Мудров был представлен коллективу Исаакия, он призвал сотрудников работать исходя из функций музея.

«Давайте опираться на то, что музей работает. Будут изменения - будем исходить из общей ситуации. Наша задача - работать достойно и хорошо, выполнять свои обязательства по приему посетителей, по реализации образовательной и просветительской функции музея, по сохранению и реставрации бесценных памятников культуры - Исаакиевского собора и Спаса на Крови», - сказал Мудров (цитата по «Интерфаксу»).

Мудров закончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, искусствовед специализируется на русском искусстве XVIII-XXI вв. и русской и западноевропейской художественной культуре того же периода. Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 г. Он занимал руководящие должности в ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города.

О передаче собора РПЦ стало известно в январе этого года. Часть петербуржцев выступает против этого, в городе неоднократно проводились акции протеста. Другие жители Санкт-Петербурга поддерживают решение властей и участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия. В мае парламент Петербурга повторно исключил из повестки дня вопрос о соответствии законодательству инициативы о проведении референдума по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Теперь он будет рассмотрен осенью.

Как петербуржцы протестовали против передачи Исаакия РПЦ

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