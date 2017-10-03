Сейчас на россиян приходится 2–3% глобальных продаж яхт Сергей Портер / Ведомости

Автодилер «Авилон» начал продавать яхты – он стал эксклюзивным агентом яхт Benetti и Astondoa в России, рассказал «Ведомостям» операционный директор люксового направления компании Вагиф Бикулов. Сотрудничество с ней подтвердили представители Benetti и Astondoa. Сотрудничество не ограничивается двумя брендами, подчеркнул Бикулов, компания работает и с другими производителями.

«Авилон» – единственный автодилер в России, в портфеле которого рекордное число марок люксовых и премиальных автомобилей: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce и проч. По данным «Автобизнесревю», в 2016 г. суммарная выручка «Авилона» выросла на 11,8% до 51,26 млрд руб. (8-е место); в штуках продажи новых автомобилей выросли на 3% до 18 599 машин (12-е место).

«Авилон» продает новые и подержанные яхты, а также помогает их арендовать, рассказал Бикулов. «Мы сможем привлечь на рынок новую аудиторию», – уверен он. «Авилон» – один из важнейших игроков на рынке люкса в России, поэтому Astondoa, по словам ее представителя, доверяет ему развитие бизнеса в России. С июня «Авилону» удалось сдать в аренду три яхты и продать одну яхту Riva с пробегом, отметил Бикулов.

В год в России продается около 3–4 яхт Benetti, их стоимость начинается от 6 млн евро, знает глава российского представительства Azimut Yachts Антон Долотин, эти яхты больше ориентированы на американцев, при выборе больших яхт россияне предпочитают голландские или немецкие марки. По его словам, сейчас на россиян приходится 2–3% глобальных продаж яхт – это значительно меньше, чем на американцев (около 45%), тогда как до кризиса около 10% яхт покупали именно российские бизнесмены, вспоминает Долотин.

Когда в 2013 г. российский рынок новых автомобилей начал падать, многие дилеры диверсифицировали бизнес, указывает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов: например, начали продавать автомобили с пробегом, создали зоны сервисного обслуживания. Продажи яхт – также один из способов диверсификации бизнеса, рассуждает эксперт: спрос на премиальные и люксовые товары меньше колеблется. Сейчас конкуренция высокая, а маржинальность автомобилей низкая, отмечает Беспалов, яхты помогут наладить таргетированные продажи и увеличить рентабельность бизнеса всей группы «Авилон».

Некоторые автодилеры уже пробовали продавать и яхты, и автомобили, напоминает Долотин, например «Панавто» и «Рольф». «Рольф», как отметил его представитель, отказался от непрофильного бизнеса в 2009 г. и сконцентрировался на продаже и обслуживании машин. В «Панавто» от комментариев отказались.