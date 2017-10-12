В Новой Третьяковке сыграли музыку заводов и рабочих

Такую сочиняли в 1920-е годы, а живой классик голландской музыки Луи Андриссен — и в 1975 году

Молодая аудитория прониклась духом революции Наталья Мущинкина

Фестиваль SoundUp, посвятивший себя современной музыке разных направлений, на этот раз провел ретроспективную акцию. Индустриальная эстетика, урбанизм, поэзия механического, лексикон марксизма – сегодня трудно придумать что-то менее актуальное. Однако послереволюционная эпоха оставила своего рода музыкальные шедевры вроде «Рельсов» Владимира Дешевова или «Завода» Александра Мосолова.

Они и были исполнены ансамблем «Студия новой музыки» в дополнение к развернутой на Крымском Валу выставке «Некто 1917». Наряду с ними сыграли забавную пьесу Иосифа Шиллингера «Аэрофоническая сюита» с терменвоксом (Олеся Ростовская движениями рук в воздухе извлекла из него приятно старомодные звуки), изысканную Камерную симфонию № 1 Николая Рославца и ухарскую сюиту из балета Шостаковича «Болт», а увенчал программу левацкий «Союз рабочих» (1975) Луи Андриссена, живого классика голландской музыки, придумавшего такую простую и эффектную форму, что ей до сих пор может позавидовать любой молодой композитор.