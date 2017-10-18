Лионель Месси может поселиться в подмосковных Бронницах на ЧМ-2018

Сборная Аргентины предварительно выбрала тренировочный центр в Бронницах для базирования в России

Лучший бомбардир в истории сборной Аргентины - Лионель Месси Marcos Brindicci / Reuters

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 г. сборная Аргентины планирует базироваться в подмосковных Бронницах. Это сообщает сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Летом 2017 г. представитель ассоциации Аргентины уже посетил центр в Бронницах и предварительно зарезервировал его для национальной команды. Футболисты проинспектируют центр в ноябре, когда приедут в Россию на товарищеский матч. С февраля по март 2018 г. делегация AFA снова посетит Бронницы и примет окончательное решение.

На сайте AFA опубликованы фотографии возможно будущей базы финалистов последнего чемпионата мира по футболу в Бразилии. Судя по снимкам, строительство в Бронницах продолжается.

Учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд России по футболу города Бронницы расположен на Москва-реке и обладает несколькими полями, отмечает «Р-Спорт». Рядом с центром есть отель на 50 стандартных номеров, с рестораном, спортзалом, конференц-залом, бассейном, тремя саунами, джакузи.

Чемпионат мира 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в России в 11 городах и на 12 стадионах. Общие расходы на подготовку России к футбольному первенству составили 643,6 млрд руб. с 2013 по 2018 г., 355 млрд руб. из этой суммы выделено из федерального бюджета.

Сборная Аргентины дважды выигрывала мировое первенство по футболу. Лучший бомбардир в истории сборной Аргентины - Лионель Месси. На его счету 61 гол. Он единственный в мире 4-кратный обладатель «Золотого мяча» FIFA и лучший бомбардир в истории FC Barcelona (521 гол).

В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменом мира, составленным журналом Forbes, он занимает третье место. Его общий доход оценен в $80 млн, в том числе рекламные доходы - $27 млн.

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