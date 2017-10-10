Москва заплатит более 800 млн рублей за WiFi к ЧМ-2018

WiFi-доступ в музеях и парках обеспечат МГТС и «Сетел» Е. Разумный / Ведомости

Московские власти подвели итоги конкурсов на обслуживание и строительство сетей бесплатного WiFi в публичных местах. Конкурс на строительство 2000 уличных хот-спотов выиграл провайдер «Престиж-интернет» (работает под брендом «Энфорта»), входящий в «Эр-телеком холдинг», следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Контракт на сумму чуть более 333 млн руб. будет заключен на два года, согласно его условиям. На конкурсе определялась стоимость услуг WiFi-доступа, которые город может заказывать в любой комбинации. В ходе торгов эта стоимость снизилась на 0,5% - то есть при неизменной стартовой цене город сможет заказать больше услуг, отмечает руководитель направления ДИТ по взаимодействию с бизнес-сообществом Елена Новикова.

Конкурс на организацию бесплатного WiFi в московских домах культуры выиграла «Цифра один», входящая в группу «Алмател», - на этот проект из городского бюджета планируется потратить до 348 млн руб. (стартовая цена пакета услуг при этом снизилась на 22%). WiFi-доступ в музеях и парках обеспечат МГТС и «Сетел» (15,6 млн руб., 54,3 млн руб. и 79 млн руб. - на 1%, 2% и 1,5% ниже стартовой цены соответственно).

Таким образом, Москва заплатит за два года бесплатного WiFi-доступа в общественных местах 830 млн руб., подсчитали «Ведомости». Если снижение цены на аукционе небольшое, значит, начальная цена просчитана близко к рынку, объясняет Новикова. Большое снижение, в свою очередь, может говорить либо о наличии у компании технологий, которые позволяют соответствовать жестким требованиям к качеству оказания услуг, либо о планах по активной экспансии на конкурентном рынке, отмечает она. Цены, которые ДИТ устанавливает на своих аукционах, действительно соответствуют рыночным, а иногда и несколько ниже, согласен сотрудник одного из московских операторов.

Уличную сеть WiFi Москва строит к ЧМ-2018 г. Она, в частности, должна скомпенсировать часть нагрузки, которая ляжет на сотовые сети. При этом до и после чемпионата сеть будет доступна москвичам – в центре Москвы есть немало мест, где плохо работает мобильный интернет или его нет вовсе, рассказывал «Ведомостям» советник руководителя ДИТ по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.

WiFi также нужен городским службам, ГИБДД, структурам, отвечающим за оплату парковок и штрафы за парковку. При определении места парковки машины важно точно определить ее местоположение – при позиционировании с помощью сотовой связи погрешность может достигать нескольких десятков метров, а на WiFi-сети, которую планируется уплотнить, она снизится на порядок, приводил Белозеров пример.

По данным ДИТ, сейчас бесплатный WiFi покрывает 64% территории внутри Бульварного кольца и 30% внутри Садового. Строительство еще 2000 точек увеличит покрытие до 99% на территории в пределах Садового кольца. Первую очередь этой сети из 1100 точек доступа в 2016 г. построила и эксплуатирует «Энфорта».

С учетом затрат на строительство сети, аренду мест для точек доступа, а также при условии того, что городской WiFi должен работать качественно и на высокой скорости, плата московского правительства за бесплатный доступ даже несколько ниже рыночных расценок, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. По его мнению, во время ЧМ-2018 г. бесплатный уличный WiFi будет востребован — в частности потому, что туристам и болельщикам выгоднее будет пользоваться им, чем роумингом сотовых операторов. Но в дальнейшем интерес к услуге, скорее всего, будет невелик: сотовая связь LTE в центре Москвы работает очень хорошо, к тому же в России тарифы на мобильный интернет невысоки, рассуждает Мирзабеков. Окупать такую сеть, возможно, помогут дальнейшие контракты с городом: уличный WiFi нужен парковочным, коммунальным службам и пр., считает он.

Москва – не единственный в мире мегаполис, в котором действует городская сеть беспроводного интернета WiFi. Подобные сети, насчитывающие от нескольких сотен до нескольких тысяч точек доступа, работают в Нью-Йорке, Париже, Тель-Авиве, Хельсинки, Барселоне, Сан-Паулу и др. Подавляющее большинство из них бесплатно, в некоторых городах есть ограничения по трафику – во Флоренции это, к примеру, 500 Мб в сутки.