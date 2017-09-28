Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: «Моя улица» сносит Москве башни
Из-за «Моей улицы» в Москве может ухудшиться качество мобильной связи
Столичные чиновники собираются демонитровать часть базовых станций сотовых операторов
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Идея была очистить городское небо от проводов, но вместе с ними город лишится и средств связи
Евгений Разумный / Ведомости
К следующему вторнику, 3 октября, «Моссвет» и Объединенная энергетическая компания (ОЭК) должны проработать вопрос о расторжении договоров аренды опор наружного освещения (т. е. фонарных столбов) для размещения телекоммуникационного оборудования. Это сказано в письме, направленном департаментом ЖКХ Москвы в эти организации (с ним ознакомились «Ведомости»). Письмо отправлено, подтвердили сотрудник московской мэрии и близкий к ней человек, знают о нем и сотрудники двух операторов. Расторгать договоры надо с учетом необходимости демонтажа оборудования по программе «Моя улица» в Центральном административном округе (ЦАО), говорится в документе.
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