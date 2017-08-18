Бесплатный WiFi в московском наземном транспорте оказался слишком навязчивым

Москвичам некуда деться от WiFi Андрей Гордеев / Ведомости

После объединения WiFi-сетей для подземного и наземного транспорта Москвы смартфоны пользователей стали автоматически подключаться к сетям проезжающих мимо автобусов и троллейбусов. На это неудобство обратили внимание пользователи соцсетей. «Единожды запомнив сеть в метро, наверху телефон постоянно цепляется за все, что движется. Едешь в машине – навигатор перестал работать, музыка встала. Оказывается, телефон зацепился за троллейбус, авторизации нет, интернета нет. Лезешь удалять сеть или дергать WiFi», – описывает суть проблемы один из них. При этом браузер смартфона автоматически перенаправляется на страницу авторизации WiFi «Максимателекома».

Одна пятая столицы По данным AC&M Consulting, на конец 2016 г. в Москве было чуть более 44,6 млн сотовых абонентов (по количеству активных сим-карт). Соответственно, 8,2 млн уникальных пользователей «Максимателекома» – это примерно 18,4% этой базы. «Максима» считает, что реальная доля пользователей больше, поскольку реальная ежемесячная аудитория пользователей сотовой связи меньше. В Москве около 12 млн жителей, говорит Грабовский, ссылаясь на данные Росстата, – таким образом, бесплатным WiFi пользуется больше половины москвичей.

Дело в том, что каждый смартфон при настройках по умолчанию запоминает идентификатор сети WiFi, к которой уже подключался, и потом уже подключение происходит автоматически, говорит гендиректор Freeely Wi-Fi Russia Михаил Климарев. «То есть если ваш телефон видит сеть с точно таким же названием, то он считает, что это доверенная сеть, и подключается к ней. На самом деле запоминание сети – одно из базовых свойств протоколов WiFi, которые были задуманы для удобства пользователей, добавляет эксперт.

Бесплатный WiFi в поездах московского метро в 2013 г. запустил оператор «Максимателеком». Он использовал рекламную модель монетизации – от продажи показов рекламы мобильным пользователям при подключении к WiFi-сети. Сейчас сеть оператора MT_Free работает в поездах «Аэроэкспресса», электричках на Московском центральном кольце и на наземном общественном транспорте. Инфраструктуру для наземной сети строила «дочка» «Мегафона» NetByNet.

Единую WiFi-зону для пассажиров метрополитена и наземного общественного транспорта Москвы c единым идентификатором (SSID) операторы создали осенью 2016 г. Именно после этого в соцсетях стали появляться сообщения об автоматическом подключении смартфонов, которые видят сеть с таким же названием, как и в метро, и автоматически подключаются к ней. С точки зрения пассажира речь идет о едином WiFi-пространстве в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене с общим пользовательским интерфейсом, объясняли тогда представители компаний.

Но сейчас оператор тестирует обновленную версию своего приложения, которое позволит отказываться от автоматического подключения к SSID MT_FREE в отдельных локациях или видах транспорта, сообщил представитель «Максимателекома». Как именно это приложение будет работать, он не говорит.

По его словам, проблема автоматического подключения не носит массового характера: обращения встречаются, но они единичные, особенно по сравнению с количеством пользователей.

Автоматические подключения, очевидно, позволяют увеличивать количество показов и выручку от рекламы, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В Москве размещение бренда компании на этой странице авторизации стоит от 3 млн руб. в будний день, следует из материалов оператора. По оценке «ТМТ консалтинга», в 2016 г. доходы «Максимателекома» от рекламы составили чуть менее 2 млрд руб. Сам оператор не раскрывает финансовые показатели. Представитель «Максимателекома» говорит, что на рекламные доходы оператора такие подключения не влияют.

В июне 2017 г. к бесплатной WiFi-сети «Максимателекома» на поверхности подключилось более 1 млн уникальных пользователей.