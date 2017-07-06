Бесплатным WiFi в московском транспорте пользуется пятая часть московских абонентов

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Скоро бесплатный WiFi появится в подмосковных электричках Евгений Разумный / Ведомости

В июне 2017 г. к бесплатной WiFi-сети MT_FREE «Максимателекома» в Московском метрополитене подключилось около 7 млн уникальных пользователей, рассказал представитель компании Илья Грабовский. Еще 0,8 млн уникальных пользователей «Максима» собрала в московских автобусах, троллейбусах и трамваях (в них она работает на инфраструктуре «дочки» «Мегафона» NetByNet), в поездах Московского центрального кольца (МЦК) – 0,3 млн и в «Аэроэкспрессе» – 0,1 млн. Как эта база пользователей изменилась за год, Грабовский не сказал, отметив, что прирост был значительным.