Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: WiFi привлек рекламодателей
Бесплатным WiFi в московском транспорте пользуется пятая часть московских абонентов
Цены на рекламу у владельца сети по некоторым позициям выросли вдвое
- Валерий Кодачигов
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Скоро бесплатный WiFi появится в подмосковных электричках
Евгений Разумный / Ведомости
В июне 2017 г. к бесплатной WiFi-сети MT_FREE «Максимателекома» в Московском метрополитене подключилось около 7 млн уникальных пользователей, рассказал представитель компании Илья Грабовский. Еще 0,8 млн уникальных пользователей «Максима» собрала в московских автобусах, троллейбусах и трамваях (в них она работает на инфраструктуре «дочки» «Мегафона» NetByNet), в поездах Московского центрального кольца (МЦК) – 0,3 млн и в «Аэроэкспрессе» – 0,1 млн. Как эта база пользователей изменилась за год, Грабовский не сказал, отметив, что прирост был значительным.
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