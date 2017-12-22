Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Из жизни индивидуалиста
Друг Хармса Всеволод Петров вернулся к читателям
В Москве вышел его сборник, почти все тексты публикуются впервые
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Ценой свободы писателя Всеволода Петрова стало забвение
Галеев-галерея
Долгое время имя Всеволода Петрова (1912–1978) было известно лишь знатокам искусства – его тексты по истории русской живописи ценили специалисты, а написанные вместе с Геннадием Гором биографии художников стали классикой детской литературы.
Широкой публике Петров открылся в XXI в., когда «Новый мир» опубликовал повесть «Турдейская Манон Леско». Созданная после войны, она описывала любовь рассказчика-офицера и фронтовой дружинницы Веры. Невозможно представить этот текст напечатанным в советское время, так он далек от канонов военной прозы, так ярок здесь индивидуализм, осознанный как высшая ценность.
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