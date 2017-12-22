Стиль жизни
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Алексей Мокроусов
Культура
Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Из жизни индивидуалиста

Друг Хармса Всеволод Петров вернулся к читателям

В Москве вышел его сборник, почти все тексты публикуются впервые

Долгое время имя Всеволода Петрова (1912–1978) было известно лишь знатокам искусства – его тексты по истории русской живописи ценили специалисты, а написанные вместе с Геннадием Гором биографии художников стали классикой детской литературы.

Широкой публике Петров открылся в XXI в., когда «Новый мир» опубликовал повесть «Турдейская Манон Леско». Созданная после войны, она описывала любовь рассказчика-офицера и фронтовой дружинницы Веры. Невозможно представить этот текст напечатанным в советское время, так он далек от канонов военной прозы, так ярок здесь индивидуализм, осознанный как высшая ценность.

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