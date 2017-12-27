Как выбрать и приобрести суперъяхту

83-метровая суперъяхта Maximus

Zuma / ТАСС

С чего начинать, если хочется купить суперъяхту? Для большинства людей путь к владению начинается с первой встречи — приглашения провести время на яхте друзей или отпуска на зафрахтованном судне.

Большинство брокеров рекомендуют зафрахтовать яхту, прежде чем принять решение о покупке. Итак, вы испытали несколько яхт, проехали по выставкам и шоу, пролистали брошюры, поговорили с брокерами и проверили баланс вашего банковского счета. Что дальше?

Разумно было бы взять паузу на размышления и обсудить с другими владельцами яхт все за и против. Так вы узнаете о стоимости швартовки у причалов, счетах за топливо и обслуживание, выплатах команде, налогах, страховых премиях, комиссиях юристов и брокеров, если решите воспользоваться их услугами.

Супербогатые люди не обращают внимания на подобные мелочи. Но даже богатейшие из миллиардеров могут быть застигнуты врасплох банкротством верфи во время строительства яхты. Очень важно провести комплексную проверку подрядчика. Лучшие верфи широко известны, но к ним выстраиваются очереди заказчиков, и время ожидания в некоторых случаях может достигать пяти-шести лет. Вы готовы ждать так долго?

Самые большие яхты мира

Один из вариантов для совершения первой покупки – вторичный рынок. На нем заслуживающие доверия покупатели могут добиться очень выгодных условий. Однако они должны продемонстрировать решимость, если хотят заручиться расположением брокера. «Часть моей работы состоит в том, чтобы сводить серьезных покупателей с серьезными продавцами. Если покупатель готовится к совершению сделки, а продавец вдруг заявляет, что передумал, получается, что все потратили время впустую», – рассказывает Крис Сесил-Райт, специализирующийся на яхтах брокер с 25-летним опытом работы.

«Первое, что я стараюсь сделать, – построить хорошие отношения с потенциальным покупателем, потому что процесс покупки или строительства яхты должен приносить удовольствие. Мне нужно знать, кто они, кто их друзья и члены семьи, что им нравится: быть яркими и привлекать внимание или они интроверты», – добавляет он.

По словам Сесила-Райта, хороший брокер должен знать и о яхтах, не выставленных на продажу, но владельцы которых могут расстаться с ними, если найти к ним правильный подход. «Я ищу судно по разумной цене, которое аккуратно обслуживалось и владелец которого готов к продаже», – говорит он. У Сесила-Райта есть база данных о яхтах и их владельцах, он считает, что это дает ему преимущество в конкуренции с крупными брокерами, издержки у которых выше.

Джонатан Бекетт, управляющий партнер компании Burgess, одного из ведущих брокеров на рынке яхт, с этим не согласен. Он считает, что индивидуальные брокеры вряд ли могут владеть таким же объемом текущей рыночной информации, что и большая команда брокеров, работающих вместе. «Бывает, что мелкие брокеры звонят нам и спрашивают, по какой цене была продана та или иная яхта. Они не знают историю сделки, а мы часто владеем этой информацией в силу своего размера – возможно, мы и продали ту яхту», – говорит он. «Я общался с владельцами, которые говорили: «Да все знают, что моя яхта продается», – и рассказывал им о потенциальных покупателях, которые до этого даже не знали о ее существовании. У мелких брокеров нет такого объема информации, как у нас, они не знают всего, работая с клиентами высочайшего уровня», – добавляет Бекетт.

Один из спорных вопросов – комиссия брокера. Кто должен ее платить? И если комиссию платит верфь, может ли покупатель быть уверен в независимости брокера? «Самый важный момент для брокера – прозрачность таких платежей, чтобы клиент видел, как распределяются комиссии», – считает Бекетт.

Брокер обычно нужен покупателю для строительства новой яхты. Но некоторые начинают процесс с дизайнера. Глава дизайнерской фирмы Bannenberg and Rowell Дики Банненберг рассказывает: «Клиент может прийти к нам, и мы можем начать работу над проектом на бумаге, рассматривая разные возможности и что нужно [для реализации]».

«У нас есть очень большой проект, над которым мы работали два года вместе с кораблестроительной фирмой BMT. Мы сделали все предварительные работы по проектированию и дизайну, прежде чем обратились на верфь. Я не списываю со счетов брокеров, но для достаточно опытного и искушенного владельца, не желающего связываться с брокерами или верфями, где ему скажут, что чего-то сделать нельзя, такой подход к строительству яхты может стать хорошей альтернативой», – добавляет он.

Опытные владельцы часто устраивают тендеры на строительство яхты, рассказывает Джон Леонида, юрист из Clyde & Co, специализирующийся на суперъяхтах. «Владелец, которому нравится определенная верфь, может обратиться туда напрямую. Остальные назначат брокера своим агентом для прохождения всего процесса. Брокер с хорошей репутацией, получающий комиссию от верфи, объяснит, что происходит, и большинство покупателей согласятся на это. Однако некоторые хотят платить комиссию брокеру самостоятельно и рассчитывают на соответствующее снижение цены кораблестроителями», – объясняет он.

Помимо этого, добавляет Леонида, покупатель может попросить юриста с соответствующим опытом выступить консультантом в сделке. «Хороший яхтенный брокер вносит в процесс много знаний. Он может порекомендовать покупателю судно, подходящее ему», – говорит юрист.

После того как покупатель и продавец достигли согласия по цене, стороны подписывают протокол о намерениях. Его условия включают четырехчасовые испытания яхты в море за счет продавца, сроки подтверждения сделки или отказа от нее и сроки испытаний. На этом этапе покупатель вносит депозит в 10% от суммы сделки. После этого у сторон есть четыре недели, чтобы решить все вопросы и закрыть сделку.

Как только все это останется позади, можно вздохнуть с облегчением и открыть шампанское: вы купили суперъяхту.

Перевела Надежда Беличенко