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Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Михаил Плетнев сыграет Рахманинова

Михаил Плетнев даст два концерта с музыкой Рахманинова

Оба вечера в «Филармонии-2» в Олимпийской деревне гарантирован аншлаг

Сольный концерт Михаила Плетнева – ожидаемое событие любого филармонического сезона. В эти выходные пианист даст целых два сольных концерта с одной и той же программой – Рахманинов.

Концерты пройдут как раз в филармоническом Зале имени Рахманинова, он же «Филармония-2» в Олимпийской деревне, куда Плетнев, конечно же, привезет свой персональный рояль Shigeru Kawai, с которым путешествует по всем городам и странам. Акустика в «Филармонии-2» превосходная, хотя любому музыканту к ней надо приладиться. Плетнев уже играл здесь и, судя по тому, что он сюда возвращается, остался доволен звучанием. Планируется аншлаг, в атмосфере которого очень приятно наслаждаться искусством большого артиста.

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