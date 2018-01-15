Михаил Плетнев даст два концерта с музыкой Рахманинова

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В программе Плетнева короткие вещи Сергея Рахманинова – отдельные, взятые из разных опусов, прелюдии и пьесы. И только в конце стоит крупное сочинение – Первая соната Евгений Разумный / Ведомости

Сольный концерт Михаила Плетнева – ожидаемое событие любого филармонического сезона. В эти выходные пианист даст целых два сольных концерта с одной и той же программой – Рахманинов.

Концерты пройдут как раз в филармоническом Зале имени Рахманинова, он же «Филармония-2» в Олимпийской деревне, куда Плетнев, конечно же, привезет свой персональный рояль Shigeru Kawai, с которым путешествует по всем городам и странам. Акустика в «Филармонии-2» превосходная, хотя любому музыканту к ней надо приладиться. Плетнев уже играл здесь и, судя по тому, что он сюда возвращается, остался доволен звучанием. Планируется аншлаг, в атмосфере которого очень приятно наслаждаться искусством большого артиста.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}