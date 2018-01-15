Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Михаил Плетнев сыграет Рахманинова
Михаил Плетнев даст два концерта с музыкой Рахманинова
Оба вечера в «Филармонии-2» в Олимпийской деревне гарантирован аншлаг
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В программе Плетнева короткие вещи Сергея Рахманинова – отдельные, взятые из разных опусов, прелюдии и пьесы. И только в конце стоит крупное сочинение – Первая соната
Евгений Разумный / Ведомости
Сольный концерт Михаила Плетнева – ожидаемое событие любого филармонического сезона. В эти выходные пианист даст целых два сольных концерта с одной и той же программой – Рахманинов.
Концерты пройдут как раз в филармоническом Зале имени Рахманинова, он же «Филармония-2» в Олимпийской деревне, куда Плетнев, конечно же, привезет свой персональный рояль Shigeru Kawai, с которым путешествует по всем городам и странам. Акустика в «Филармонии-2» превосходная, хотя любому музыканту к ней надо приладиться. Плетнев уже играл здесь и, судя по тому, что он сюда возвращается, остался доволен звучанием. Планируется аншлаг, в атмосфере которого очень приятно наслаждаться искусством большого артиста.
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