МОК заподозрил россиянина в употреблении допинга на Олимпиаде-2018

Matt Slocum / AP

Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил штаб российской делегации на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане о возможном нарушении антидопинговых правил одним из россиян. Об этом сообщил пресс-атташе команды «Олимпийские спортсмены из России» Константин Выборнов.

Пресс-атташе отказался назвать имя спортсмена, которого МОК заподозрил в нарушении антидопинговых правил. «Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов», – сказал Выборнов (цитата «Интерфакса»).

Речь может идти о керлингисте Александре Крушельницком, сообщила ранее газета «Спорт-Экспресс». По данным издания, в его пробе обнаружены следы мельдония. Крушельницкий на Играх в Пхенчхане в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.

Тренер керлингиста Дмитрий Мельников сказал журналистам, что ему ничего не известно о подозрениях МОКа в отношении Крушельницкого. «Я в первый раз об этом слышу. Александр закончил прием мельдония еще в 2016 г., когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 гг., и никаких проблем не было никогда», – сказал Мельников. Он выразил надежду, что это какая-то ошибка.

Сам Крушельницкий также заявил, что ничего не знает о следах мельдония в его пробе. «Я не в курсе всего этого», – сказал Крушельницкий «РИА Новости».

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сказал, что его удивила информация о положительной допинг-пробе Крушельницкого. «Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах», – сказал Свищев ТАСС. Он добавил, что федерация пытается разобраться в ситуации.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе, потому что МОК дисквалифицировал сборную России за нарушение антидопинговых правил. Решение об отстранении российской национальной сборной от Игр-2018 было принято в декабре прошлого года. МОК в индивидуальном порядке приглашал на соревнования в Пхенчхан «чистых» российских спортсменов.

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