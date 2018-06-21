Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Стиль Ж
Чем подруги Оушена отличаются от друзей
В прокате – «Восемь подруг Оушена» и «Красотка на всю голову»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Восемь подруг Дэбби Оушен, включая ее саму (слева направо): Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна, Минди Кейлинг, Аквафина, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй и Сара Полсон
Warner Bros.
Вообще-то подруг у Оушена должно быть больше, чем друзей, «потому что на десять девчонок по статистике девять ребят». Но в кино получилось наоборот – если ребят было сначала одиннадцать, потом двенадцать и тринадцать, то девчонок всего восемь. Зато каких!
На счету великолепной восьмерки четыре «Оскара», две «Эмми», девять «Грэмми», шесть «Золотых глобусов», пять британских премий BAFTA и 10 наград американской Гильдии киноактеров. Так что даже если они просто стоят в сторонке и платочки в руках теребят, мы все равно похлопаем.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}