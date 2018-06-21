Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Стиль Ж

Чем подруги Оушена отличаются от друзей

В прокате – «Восемь подруг Оушена» и «Красотка на всю голову»
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Вообще-то подруг у Оушена должно быть больше, чем друзей, «потому что на десять девчонок по статистике девять ребят». Но в кино получилось наоборот – если ребят было сначала одиннадцать, потом двенадцать и тринадцать, то девчонок всего восемь. Зато каких!

На счету великолепной восьмерки четыре «Оскара», две «Эмми», девять «Грэмми», шесть «Золотых глобусов», пять британских премий BAFTA и 10 наград американской Гильдии киноактеров. Так что даже если они просто стоят в сторонке и платочки в руках теребят, мы все равно похлопаем.

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