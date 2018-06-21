Чем подруги Оушена отличаются от друзей

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Восемь подруг Дэбби Оушен, включая ее саму (слева направо): Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна, Минди Кейлинг, Аквафина, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй и Сара Полсон Warner Bros.

Вообще-то подруг у Оушена должно быть больше, чем друзей, «потому что на десять девчонок по статистике девять ребят». Но в кино получилось наоборот – если ребят было сначала одиннадцать, потом двенадцать и тринадцать, то девчонок всего восемь. Зато каких!

На счету великолепной восьмерки четыре «Оскара», две «Эмми», девять «Грэмми», шесть «Золотых глобусов», пять британских премий BAFTA и 10 наград американской Гильдии киноактеров. Так что даже если они просто стоят в сторонке и платочки в руках теребят, мы все равно похлопаем.