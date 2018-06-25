Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4594 от 25.06.2018 под заголовком: Спасение утопающей

Что смотреть в кинотеатрах

Морской триллер «Во власти стихии» и другие премьеры недели
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Все, что вы услышите о фильме исландца Бальтазара Кормакура «Во власти стихии», будет начинаться со слов «Основано на реальной истории». История случилась в 1983 г.: один человек согласился перегнать яхту через океан, попал в шторм. Больше ни мачты, ни паруса – маленький плот, совсем как в песне Юрия Лозы. До суши 700 км. Живот разодран, на ступне вот-вот начнется гангрена. Зато рядом есть невеста, которая всегда обнимет и поцелует – прежде чем с ужасом обернуться и посмотреть на серую воду. Кино – про нее.

Продюсером выступила Шейлин Вудли, звезда «Дивергента», которая явно хотела сыграть что-нибудь принципиально другое, очень взрослое, очень серьезное. Как назло, после выхода этой картины все рецензенты начали в голос выть: «А какой хорошей она была в «Дивергенте!» Хотя для меня Вудли, например, прекрасная девушка из замечательной тинейджерской трагедии «Виноваты звезды» про умирающих от рака детей (да, бывают на эту ужасающую тему и удачные фильмы). Ее там спрашивали: «Насколько тебе больно по шкале от одного до десяти?» – и ее лицо, когда она пыталась ответить, трудно забыть.

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