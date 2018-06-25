Что смотреть в кинотеатрах
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Все, что вы услышите о фильме исландца Бальтазара Кормакура «Во власти стихии», будет начинаться со слов «Основано на реальной истории». История случилась в 1983 г.: один человек согласился перегнать яхту через океан, попал в шторм. Больше ни мачты, ни паруса – маленький плот, совсем как в песне Юрия Лозы. До суши 700 км. Живот разодран, на ступне вот-вот начнется гангрена. Зато рядом есть невеста, которая всегда обнимет и поцелует – прежде чем с ужасом обернуться и посмотреть на серую воду. Кино – про нее.
Продюсером выступила Шейлин Вудли, звезда «Дивергента», которая явно хотела сыграть что-нибудь принципиально другое, очень взрослое, очень серьезное. Как назло, после выхода этой картины все рецензенты начали в голос выть: «А какой хорошей она была в «Дивергенте!» Хотя для меня Вудли, например, прекрасная девушка из замечательной тинейджерской трагедии «Виноваты звезды» про умирающих от рака детей (да, бывают на эту ужасающую тему и удачные фильмы). Ее там спрашивали: «Насколько тебе больно по шкале от одного до десяти?» – и ее лицо, когда она пыталась ответить, трудно забыть.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}