Что смотреть в кинотеатрах

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В триллере «Во власти стихии» героев всего двое, их играют Шейлин Вудли и Сэм Клафлин Kinopoisk

Все, что вы услышите о фильме исландца Бальтазара Кормакура «Во власти стихии», будет начинаться со слов «Основано на реальной истории». История случилась в 1983 г.: один человек согласился перегнать яхту через океан, попал в шторм. Больше ни мачты, ни паруса – маленький плот, совсем как в песне Юрия Лозы. До суши 700 км. Живот разодран, на ступне вот-вот начнется гангрена. Зато рядом есть невеста, которая всегда обнимет и поцелует – прежде чем с ужасом обернуться и посмотреть на серую воду. Кино – про нее.

Продюсером выступила Шейлин Вудли, звезда «Дивергента», которая явно хотела сыграть что-нибудь принципиально другое, очень взрослое, очень серьезное. Как назло, после выхода этой картины все рецензенты начали в голос выть: «А какой хорошей она была в «Дивергенте!» Хотя для меня Вудли, например, прекрасная девушка из замечательной тинейджерской трагедии «Виноваты звезды» про умирающих от рака детей (да, бывают на эту ужасающую тему и удачные фильмы). Ее там спрашивали: «Насколько тебе больно по шкале от одного до десяти?» – и ее лицо, когда она пыталась ответить, трудно забыть.