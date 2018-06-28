Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4597 от 28.06.2018 под заголовком: Сцены дружбы

Русская музыка учится у европейской и встает с ней вровень

Отрадными событиями сезона стали «Оттон» Генделя в интернациональном исполнении и концерт дуэта Маттиас Гёрне – Даниил Трифонов. От Теодора Курентзиса иного и не ждали
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Современное искусство разъединяет публику, классическое объединяет. Оба дела нужны, причем нужны и публике, и друг другу.

Император с Сенного рынка

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