Каким будет концертный зал в «Зарядье»

Зал находится под землей, чем напоминает «Геликон-оперу» Максим Стулов / Ведомости

Новый концертный зал «Зарядье» станет пятым залом в Москве, предназначенном для концертов симфонической музыки – наряду с Большим залом консерватории, Концертным залом Чайковского, Домом музыки и Филармонией-2. По вместимости он сопоставим с ними – 1600 мест, а по возможностям их даже превосходит: конфигурация зала может трансформироваться, амфитеатр сравниваться с партером, оркестровая яма опускаться и подниматься. Здесь можно будет давать и оперные спектакали: хотя кулис и нет, зал будет оснащен также верхней машинерией.

За строительством зала внимательно следили видные музыканты – и главным образом Валерий Гергиев, занявший должность председателя Наблюдательного совета по творческому развитию зала. Его, как и многих, волновала прежде всего естественная, не требующая подзвучек акустика, и, кажется, на этот счет можно быть спокойным – ее спроектировал акустик номер один в мире Ясухиса Тоёта, благодаря кому звучат оркестры в концертном зале Мариинского театра и в недавно открытой в Гамбурге «Эльб-филармонии», и на других площадках по всей земле. 6 августа Тоёта прибудет в Москву и лично протестирует звук.

Зал находится под землей, чем напоминает «Геликон-оперу»: обе площадки проектировала одна фирма – АО «Мосинжпроект». Архитектура зала – на любителя: стены обиты благородным кедром, однако балконы в форме морской волны скорее подошли бы Юрмале или Сочи советских времен.

Команду зала возглавляет Ольга Жукова из Минкульта, за концертные программы отвечает Вероника Камаева – бывший продюсер Дома музыки. Абонементов не будет: вместо них можно выбирать концерты по хештегам: например, #зарядиськлассикой, #зарядисьбарокко, #зарядисьоперой, #зарядисьджазом. Поп-концертов не планируется, зато много лекций и детских образовательных программ. Современных композиторов в «Зарядье» тоже не боятся: для них придуман хештег #зарядисьновым. За покупку на сайте zaryadyehall.com четырех и более билетов с разными хештегами полагается скидка.

Планы сезона 2018/19 г. объявлены по декабрь включительно – там Гидон Кремер, Люка Дебарг, Владимир Федосеев, Александр Рудин, Теодор Курентзис, Бобби Макферрин и многие другие, кому московские меломаны уже привыкли рукоплескать в Консерватории или Филармонии. Но есть и Джойс Дидонато, и Эндрю Пэррот, и Кельнская филармония. В малом зале на 400 мест будут выступать такие же прекрасные музыканты.

Зал «Зарядье» откроется торжественными концертами 8 и 9 сентября. В первый вечер дирижирует Валерий Гергиев, во второй – Риккардо Мути. На эти концерты билеты пока не продаются, поскольку организаторы сначала должны определиться с количеством приглашенных со всего мира гостей. На дальнейшие концерты билеты есть, начиная с 12 сентября – в этот вечер в «Зарядье» под тегом #зарядиськлассикой играет Даниил Трифонов.

Как выглядит новый концертный зал «Зарядье»