Статья опубликована в № 4636 от 22.08.2018 под заголовком: Два Зальцбурга
Как в Зальцбурге уживаются радикальное искусство и традиционные ценности меломанов
Старейший музыкальный фестиваль, несмотря на врожденную элитарность, сегодня вполне демократичен
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«Пиковая дама» в режиссуре Ханса Нойенфельса превратилась в гимн смерти
Monika Rittershaus / Salzburger Festspiele
С приходом на пост интенданта Маркуса Хинтерхойзера Зальцбург вернул себе репутацию самого актуального музыкально-театрального форума Европы. Теперь туда снова можно ехать не только для того, чтобы в роскошных декорациях барочного города послушать звезд в компании состоятельных меломанов со всего мира, но и чтобы увидеть, чем живет сегодня оперный театр, восхититься тем, как здесь умеют собирать идеальные постановочные команды. Как из отдельных спектаклей топовых режиссеров выстраивается целостная вселенная, как сталкивается старая и новая музыка, старая и новая публика.
В чем там ходят
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}