Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4636 от 22.08.2018 под заголовком: Два Зальцбурга

Как в Зальцбурге уживаются радикальное искусство и традиционные ценности меломанов

Старейший музыкальный фестиваль, несмотря на врожденную элитарность, сегодня вполне демократичен
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С приходом на пост интенданта Маркуса Хинтерхойзера Зальцбург вернул себе репутацию самого актуального музыкально-театрального форума Европы. Теперь туда снова можно ехать не только для того, чтобы в роскошных декорациях барочного города послушать звезд в компании состоятельных меломанов со всего мира, но и чтобы увидеть, чем живет сегодня оперный театр, восхититься тем, как здесь умеют собирать идеальные постановочные команды. Как из отдельных спектаклей топовых режиссеров выстраивается целостная вселенная, как сталкивается старая и новая музыка, старая и новая публика.

В чем там ходят

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