Как в Зальцбурге уживаются радикальное искусство и традиционные ценности меломанов

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«Пиковая дама» в режиссуре Ханса Нойенфельса превратилась в гимн смерти Monika Rittershaus / Salzburger Festspiele

С приходом на пост интенданта Маркуса Хинтерхойзера Зальцбург вернул себе репутацию самого актуального музыкально-театрального форума Европы. Теперь туда снова можно ехать не только для того, чтобы в роскошных декорациях барочного города послушать звезд в компании состоятельных меломанов со всего мира, но и чтобы увидеть, чем живет сегодня оперный театр, восхититься тем, как здесь умеют собирать идеальные постановочные команды. Как из отдельных спектаклей топовых режиссеров выстраивается целостная вселенная, как сталкивается старая и новая музыка, старая и новая публика.

В чем там ходят