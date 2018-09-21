Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4658 от 21.09.2018 под заголовком: Кавычки для Сталина

Как сегодняшняя публика воспринимает «стиль Сталин»

Константин Богомолов поставил в петербургском БДТ «Славу» – советскую пьесу 1930-х годов
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Юбилейный сезон театра, который в феврале будущего года отметит столетие, проходит под негласным девизом «Что ни премьера, то интрига»: худрук БДТ Андрей Могучий продолжает раздвигать привычные для отечественного театра репертуарные границы. Если фламандец Люк Персеваль ставит хрестоматийную шекспировскую трагедию, то микширует ее с романом «Библиотекарь» современного бельгийского автора Димитрия Верхюльста («Romeo & Juliet, или Милосердная земля»). Если драматург Иван Вырыпаев дебютирует на большой петербургской сцене в режиссерском амплуа, то со спектаклем, заточенным специально под Алису Фрейндлих («Волнение»). Пока сам Могучий работает над финальным эпизодом театрального сериала по «Трем толстякам» Юрия Олеши, Александр Маноцков репетирует с артистами Большого драматического оперу на тексты Льва Рубинштейна («52»), а Евгения Сафонова выпускает первую в России постановку прозы последнего великого писателя ХХ в. В. Г. Зебальда – в ноябре в Каменноостровском театре пропишется «Аустерлиц».

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