Ален Дюкасс открыл плавучий ресторан на Сене

Двухпалубный Ducasse sur Seine оснащен только электродвигателями P. Monetta

Знаменитый французский шеф-повар, ресторатор и отельер Ален Дюкасс запустил гастрономические круизы по Сене. Двухпалубный теплоход Ducasse sur Seine вмещает 120 человек, оснащен только электродвигателями, и совершает рейсы дважды в день: гости имеют возможность отобедать или отужинать в плавучем гастрономическом ресторане с видами на самые известные парижские мосты и набережные.

Круизы стартуют от набережной Сены у подножия Эйфелевой башни (ресторанами на которой, в том числе однозвездочным Jules Verne, также управляет группа Алена Дюкасса): теплоход отправляется в центр французской столицы, огибает острова Сите и Сан Луи и возвращается обратно.

На верхнем уровне Ducasse sur Seine – приватный кабинет на компанию до 10 человек с собственной открытой палубой, на нижнем уровне – два ресторанных зала с панорамным остеклением и также возможностью выхода на палубу.

Гостям Ducasse sur Seine предлагаются на выбор меню из трех-пяти перемен на обед и ужин, а также два меню, состоящих только из закусок, сервируемых с 16 до 18 часов, когда теплоход пришвартован. Все блюда готовятся на борту, включая десерт из шоколада, который Дюкасс с 2016 г. полностью производит на своей шоколадной мануфактуре в Париже. В винной карте плавучего ресторана представлены все основные винодельческие регионы Франции, включая шампанское Selection Alain Ducasse, которое по заказу шеф-повара и с учетом его гастрономических пристрастий производит шампанский дом Lanson.

Круизы стартовали во второй половине сентября и будут продолжаться круглый год; по словам сотрудников Ducasse sur Seine, вечерами загрузка плавучего ресторана уже превышает 80%. И пока это один из самых надежных и доступных способов отобедать у Дюкасса в Париже.

Например, после того как президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил президента США Дональда Трампа в ресторан Le Jules Verne, очередь в него стала еще длиннее, рассказывал Дюкасс «Ведомостям»: «Резервация в Le Jules Verne принимается за два месяца вперед, и эти два месяца всегда выбраны: когда мы утром начинаем принимать резервацию на новый день через два месяца, все столы разбирают к полудню».