Стиль жизни / Культура

О чем говорят номинации «Золотой маски»

По спискам претендентов на национальную театральную премию удобней всего следить, как меняется российский театр
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В заголовках практически всех новостных ресурсов, сообщивших о номинантах «Золотой маски», есть имя Кирилла Серебренникова. Неудивительно: за последний год режиссер, находящийся под домашним арестом, стал главным ньюсмейкером российского театра – всякому медиа нужно побольше просмотров, а знакомое имя цепляет читательский глаз. Но номинации Серебренникова – скорее закономерность, чем сенсация (если вынести за скобки тот факт, что премьеры выходят в отсутствие режиссера). «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре» – сильнейший спектакль, а «Нуреев» в Большом – несомненное событие сезона. В первом случае Серебренников номинирован как режиссер и художник, во втором – как художник. Кроме того, обе постановки претендуют на «Лучший спектакль» соответственно в драме («большая форма») и в опере. Но выбор экспертов позволяет проследить и общие тенденции, любопытные почти во всех разделах премиального списка: похоже, в драме у нас идет децентрализация, в опере – модернизация, и только балет в основном выясняет отношения с прошлым. Зато спектакли и режиссеры, проходившие прежде по разряду эксперимента, понемногу проникают в основные номинации.

Децентрализация

В драматическом конкурсе заметнее всего обилие регионального театра: если верить экспертам «Золотой маски», то в 2018 г. российский театр децентрализован как никогда. Из 29 спектаклей 16 идут за пределами Москвы и Петербурга; от Омской драмы и Красноярского театра имени Пушкина на фестиваль поедут аж по два спектакля. Всего упомянуты 16 городов – на три больше, чем в прошлом году, и на два – чем в позапрошлом. Особенно необычно выглядит номинация «Спектакль большой формы»: из 13 названий всего две столичных премьеры и еще три – из Петербурга.

Акцент на регионы можно понимать и как ответ Андрею Кончаловскому: недавно режиссер предложил учредить альтернативную театральную премию, государственную, упрекнув «Золотую маску», что ее будто бы волнуют только театры внутри Садового кольца (что чистый вздор, но, видимо, познакомиться с историей премии режиссеру было недосуг).

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