Что такое технооптимизм и технопессимизм

В рамках фестиваля «Политех 360» пройдут показы фильма «Киборги среди нас» 360.polytech.one

Фестиваль кино о науке и технологиях «Политех 360» проходит в Москве в восьмой раз. Основная тема этого – «Технооптимизм / технопессимизм». За этими определениями скрываются злые роботы-убийцы и добрые люди-киборги, искусственный интеллект и цифровые знакомства.

В программе есть несколько безусловных хитов и для тех, кто не очень интересуется наукой: например, фильм «Свайп: правила съема в цифровую эпоху» не брезгуют студенческими вечеринками и разговорами с разочарованными девушками («со мной это происходит па-ста-янно!»). В программе виртуальной реальности – и фильм «Я видел будущее» по Артуру Кларку, и Zero days VR о компьютерном вирусе, и трехчастный проект SPHERES студии Даррена Аронофски – виртуальное путешествие в звучащий, звенящий, переливающийся космос, где зритель может слушать голоса планет и падать в черную дыру. SPHERES получил главный приз VR-секции Венецианского фестиваля. Но главный хит нынешнего «Политеха 360», пожалуй, лекция Джо Дэвиса, основателя биоарта. Это он вывел шелкопрядов, которые ткут трансгенный шелк с добавлением золота, и передал вагинальные сокращения балерин Бостонского балета в созвездия Эпсилон Эридана и Тау Кита. Это он закодировал Википедию в геноме яблони, сотворив древо познания, и придумал, как можно было бы создать искусственное северное сияние. Он расскажет, как искусство влияет на развитие науки. В сущности, главная тема «Политеха 360» – не наука, не искусство, не технологии и не междисциплинарные связи, а люди, которым всегда неймется.

«Ведомости» выбрали 7 самых важных фильмов программы.

«Почему мы креативны». Режиссер Херманн Васке

Вот уже двадцать с лишним лет Херманн Васке, режиссер и рекламщик, задает разным знаменитостям один и тот же вопрос: почему мы креативны? Знаменитости – от Далай Ламы и Йоджи Ямамото до Марины Абрамович, Тарантино и Михаила Горбачева – пытаются что-то ответить. Пеле говорит о Боге, Мэрилин Мэнсон – о контролируемом хаосе, Джармуш наклоняет голову как собачка, Pussy Riot объясняют, что это весело, а Бьорк признается, что просто больше ничего не умеет. Васке не однажды возвращается к Дэвиду Боуи, который произносит важную фразу: креативность – это интеллектуальное приключение. Так и этот фильм – приключение. Васке почти не пытается никого разговорить, не удивляется ответам, и в конце концов зритель начинает задумываться: а креативно ли это – двадцать лет задавать всем один и тот же вопрос? Да. Потому что очень интересно наблюдать за людьми, которые пытаются себя понять.

«Nokia – мы соединяли людей». Режиссер Арто Коскинен

Угрюмая финская драма о том, как одна уважаемая компания стала властелином мира, а потом все потеряла. Но это не просто история Nokia, ее взлета, прозрений, неудачных решений, быстрого и болезненного противостояния с Apple, наконец, краха. Это сказка о совершенно другой войне. Финский способ работать, объясняет один из героев, – это спросить не у начальства, а у того, кто разбирается в вопросе. Когда в компанию пришли работать люди, для которых иерархия оказалась важнее знаний, а деньги важнее идеализма, все стало стремительно разваливаться. Историю рассказывают бывшие работники из разных подразделений Nokia, все они, печальные, мудрые, монументальные, похожи на постаревших супергероев, чьи гаджеты внезапно перестали работать. Фестиваль обещает встречу с режиссером Арто Коскиненом.

«Чистильщики». Режиссеры Ханс Блок, Мориц Ризевик

Кибертриллер о людях, которые чистят ваш фейсбук. Модераторы фейсбук-контента сидят где-то в Маниле, отсматривают 25 000 изображений в день, удаляют все «вредное», считают себя рыцарями добра и света. Они убирают из фейсбука не только карикатуры на президентов, но и «пугающие» кадры из хроники или классические фотографии с обнаженкой. В Маниле темно, как в нуаре, чистильщики, насмотревшись на отрезанные головы и детскую порнографию, не справляются с нервным срывом. Как цензура связана с авторитаризмом? Имеет ли цензор право решать, какова «историческая ценность» изображения? Не станет ли онлайн-мир, очищенный от «неприятного» контента, безмолвным, бездумным и послушным? На самом деле это фильм не о сетевых законах, а о том, с какой легкостью люди и государства готовы отдать свободу за покой и удобство. И еще, пожалуйста, позовите кого-нибудь тут прибраться.

«За изгибом». Режиссер Дэниэл Кларк

Мощный блокбастер – то ромком, то фарс, то экзистенциальная драма, то научный хоррор. Зритель знакомится с Майком Сарджентом, немолодым обаятельным мужиком, который однажды понял, что земля на самом деле плоская, и даже смог это доказать. По крайней мере самому себе и тем, кто смотрит его ролики на YouTube. Армия Плоской Земли растет, крепнет, проводит эксперименты, устраивает конференции и гордится тем, что ученые ничего им не отвечают («им нечего сказать!»). Главная заслуга режиссера – что он не смеется над плоскоземельцами, но сочувствует им. И получается настоящее кино, проводящее зрителя через сомнения, недоверие и солнечное затмение к простой мысли: разница между наукой и одержимостью в том, что ученый интересуется новым знанием, а одержимый ищет лишь подтверждения своей теории.

«Киборги среди нас». Режиссер Рафель Дюрен Торрент

Технически усовершенствованные люди – это необязательно люди с инвалидностью. Современные киборги вживляют в себя чипы просто потому, что это удобно и дает кучу новых возможностей. Да, при помощи мозговых имплантов можно временно улучшить состояние больных, страдающих от болезни Паркинсона. Да, кто-то из героев фильма глух, живет со встроенным чипом и «получает телефонные звонки прямо в мозг», а кто-то не различает цвета и ходит с камерой-антенной, переводящей цвета в звуки. Но на самом деле все они и еще десятки «новых людей» – будущее человечества, возможно, ближайшее. Фильм устроен как попытка заглянуть в это будущее, где люди добровольно и радостно станут гаджетами. «Я хочу быть улучшенным, – говорит один из героев фильма, – у меня нет никаких моральных или этических проблем с этим». К счастью, у автора фильма тоже нет с этим никаких моральных проблем – только восхищение человеческой неугомонностью.

«Прогулка по воде». Режиссер Андрей Паунов

Великий визионер Христо, художник, старый ворчун и зануда, похожий на одряхлевшего папу Карло из «Буратино», готовит большой проект. За пятьдесят лет совместной жизни они с женой, Жанн-Клод, сделали два десятка инсталляций и перформансов. Самые известные – «упаковывание пространств», в частности, они завернули в ткань Рейхстаг и Понт-Неф. Жанн-Клод умерла, и это первый проект без нее. Христо хочет обустроить на озере трехкилометровую пластиковую дорогу, укрыть ее ярко-оранжевой тканью, и пусть по ней ходят люди. Режиссер показывает творчество как постоянное преодоление раздражения. Одинокий, упрямый, несгибаемый старик ругается со своим племянником-продюсером, сидит на каких-то заседаниях, поджимает губы, услышав: «Завтра будет отвратительная погода», угрюмо ходит по оранжевой дороге, орет на рабочих. Он упаковывает пространство, в котором больше нет его жены, в проект, который они вдвоем придумали еще в 1970-е годы.

«Самое неизведанное». Режиссер Йен Чейни

Фильм построен по принципу рондо или эстафеты: физик из Италии едет в Бельгию, чтобы поговорить с нейропсихологом и поучаствовать в его экспериментах, а нейропсихолог потом едет в США, чтобы поговорить с астробиологом. И так девять встреч, девять разговоров о науке, девять попыток найти что-то общее в разных мирах. Физик объясняет микробиологу, что такое темная материя. «Ой, – отзывается микробиолог, – у нас в микробиологии тоже есть темная материя». Астробиолог рисует классификацию видов. «Ой, – отзывается психолог, – вы нарисовали мозг». Это фильм-эксперимент, и результатом эксперимента оказывается удивительное ощущение, что мир бесконечен, а все, чем заняты ученые, – это расширение границ непознанного. Мозг, космос, горячие источники, подводный мир, относительность времени, мышление обезьян – все это просто разные локации для поиска смысла человеческой жизни. Неудивительно, что консультант фильма – Вернер Херцог, главный искатель смыслов.

Фестиваль пройдет с 22 ноября по 2 декабря в «Мультимедиа арт музее», Центре документального кино, кинотеатре «Октябрь», Российской государственной библиотеке и Цифровом деловом пространстве