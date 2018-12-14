Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах

Роднянский сам начинал карьеру в кино как режиссер-документалист Сергей Портер / Ведомости

Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания. Продюсерами картины станут Роднянский, обладатель премии «Оскар» Кевин Макдональд (получил «Оскара» в 2009 г. за документальный фильм «Один день в сентябре») и Розана Коренберг.

В центре картины – история евреев, которые пытаются сбежать от нацистской угрозы из Германии, Австрии и Чехословакии в 1938–1939 гг. и ищут страну, готовую их принять. Небольшую часть беженцев согласилась принять только Доминиканская Республика, а около 300 беженцев безуспешно пытались найти убежище на Кубе, но были вынуждены вернуться в Европу, где были расстреляны.

«Если сопоставить высказывания западных политиков и многих граждан о проблеме беженцев в 1939 г. и сегодня, то легко обнаружить совершенно одинаковую риторику, – цитируются в сообщении AR Content слова Роднянского. – Это те же ксенофобские и националистические высказывания, которые привели в итоге к одной из самых страшных катастроф в истории человечества».

Роднянский сам начинал карьеру в кино как режиссер-документалист, но потом перешел на работу на ТВ, руководил украинскими и российскими телеканалами. В последние годы Роднянский занимается прежде всего художественным кино. Впрочем, в 2011 г. на экраны вышел документальный фильм «Да здравствуют антиподы!» Виктора Косаковского, продюсером этого проекта был Роднянский. Картина стала фильмом открытия Венецианского кинофестиваля 2011 г.