Андрей Звягинцев и Александр Роднянский снимут сериал для студии Paramount

Проект Звягинцева и Роднянского с Paramount - первый случай, когда крупная международная студия производит проект на русском языке, сразу ориентируясь на мировой рынок Chris Pizzello / Invision / AP

Paramount Television, телевизионное подразделение студии Paramount, выпустит сериал на русском языке – снимет его режиссер Андрей Звягинцев, пишет Variety со ссылкой на сообщение студии. Исполнительными продюсерами проекта стали Александр Роднянский и Звягинцев.

Роднянский подтвердил «Ведомостям», что вместе со Звягинцевым создает сериал для Paramount.

В сообщении студии указано, что этот сериал – психологический триллер, действие разворачивается в Москве. Другие детали сюжета не приводятся. Роднянский тоже не стал подробно рассказывать о проекте, только сказал, что сериал станет продолжением одной из неосновных сюжетных линий в одном из фильмов Звягинцева.

Проект Звягинцева и Роднянского с Paramount - первый случай, когда крупная международная студия производит проект на русском языке, сразу ориентируясь на мировой рынок. Роднянский указывает, что американские кинокомпании все чаще предлагают мировой аудитории проекты, снятые не на английском языке. Один из последних примеров такого рода - немецкий сериал Dark, снятый по заказу Netflix. С другой стороны, студии и телеканалы привлекают к производству сериалов известных кинорежиссеров. Это Девид Финчер, который снял «Карточный домик» и «Охотники за разумом», Паоло Соррентино с его «Молодым папой», Пак Чхан-Ук, который сейчас снимает «Маленькую барабанщицу». Пришло время авторских сериалов, они стали не просто телевизионным продуктом, а художественным высказыванием, говорит Роднянский.

Звягинцев - один из самых известных в мире российских режиссеров. Уже второй его фильм - «Нелюбовь» - в этом году номинирован на премию Американской киноакадемии «Оскар». «Левиафан» также был номинирован на «Оскара» как лучший зарубежный фильм, но премию не получил. До этого его фильмы «Возвращение», «Изгнание» и «Елена» получили призы Венецианского и Каннского кинофестивалей. Роднянский продюсировал все последние фильмы этого режиссера. Проект с Paramount станет первым опытом Звягинцева в производстве сериалов.

Напротив, у Роднянского - масштабный опыт в производстве сериалов. Он долгое время занимался ТВ, сначала в Германии, потом на Украине и, наконец, в России. В 2002-2009 гг. он управлял каналом СТС, а потом одноименным телевизионным телехолдингом. В это время Роднянский вместе с Александром Акоповым спродюсировали такие сериалы, как «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня» и многие другие. После 2011 г. Роднянский сосредоточился на кино. Его совместная с Сергеем Мелькумовым компания «Нон-стоп продакшн» входит в список крупнейших кинокомпаний России, чьи проекты в приоритетном порядке финансируются государством.

В первом сезоне сериала выйдет до 10 эпизодов, Звягинцев снимет первые два из них. Кто станет режиссером остальных эпизодов, пока неизвестно.

Роднянский говорит, что съемки пройдут в этом году. Paramount, по его словам, создает этот сериал для показа по всему миру. «Благодаря международному успеху таких фильмов, как «Левиафан» и «Нелюбовь», мы получили множество предложений о сериалах от крупных студий, – объясняет Роднянский. – Paramount была первой, кто предоставил нам творческую свободу и согласился на съемки на русском языке, для Звягинцева это было принципиальным условием работы».