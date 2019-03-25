Зачем театру нужен рэп

Статья опубликована в № 4780 от 25.03.2019 под заголовком: Зачем театру рэп

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Новосибирский «Sociopath/Гамлет» разыгрывается в прозрачной клетке, которая легко вписывается в любое сценическое пространство Виктор Дмитриев

С тех пор как «Кислород» Ивана Вырыпаева, поставленный в Театре.doc Виктором Рыжаковым, взорвал театральную Москву, прошло 17 лет. Вольный дух хип-хопа с тех пор нечасто посещал театр, но в последнее время возвращается – например, в «Маленьких трагедиях» Кирилла Серебренникова с участием рэпера Хаски. И живет он не только в Москве, как показала внеконкурсная программа «Маска плюс», которая может позволить себе быть не столь респектабельной, как основной конкурс фестиваля, по итогам которого вручают национальную театральную премию.

Убил и съел