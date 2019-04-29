«Мстители» попрощались

Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: Теперь по-людски заживем

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В фильме «Мстители: Финал» Тони Старк снимает железную маску чаще, чем в предыдущих фильмах супергеройской франшизы Marvel Marvel

Вопреки ожиданиям главными в «Финале» оказались не самые могущественные супергерои, а «мстители» без сверхспособностей – Тони Старк, Наташа Романофф, Клинт Бартон, Скотт Лэнг. То есть Железный человек, Черная вдова, Соколиный глаз, Человек-муравей, но важно вспомнить их по человеческим именам, а не по супергеройским прозвищам.

Ведь после выхода «Капитана Марвел» казалось, что есть лишь один супергерой, способный выстоять против суперзлодея Таноса, который уничтожил щелчком пальцев половину жизни во Вселенной. Точнее, одна – Кэрол Денверс, Капитан Марвел. Она умеет летать среди звезд со скоростью света, преобразовывать солнечную энергию и стрелять из рук ядерными зарядами.