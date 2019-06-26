Чем могут удивить «Дитя робота» и «Битва за Землю»

Это мама, она робот Кадр из фильма

Оба стремятся завлечь зрителя не спецэффектами, а сюжетом. Оба не блокбастеры: у «Битвы за Землю» (в оригинале Captive State) скромный по меркам жанра бюджет в $25 млн, «Дитя робота» (I Am Mother) вряд ли обошлось дороже. Наконец, в обоих играют звезды, чьи имена ассоциируются скорее с артхаусом, чем с большим Голливудом: в «Дитя робота» – Хилари Суонк, в «Битве за Землю» – Джон Гудман.

Кадр из фильма В «Битве за Землю» герой Джона Гудмана служит пришельцам

Чему научит робот

Сначала мы обучаем искусственный интеллект, потом он будет обучать нас – на этой идее построено «Дитя робота». Человечество уничтожено в глобальной катастрофе, но успело сделать генетический запас: в гигантском бункере хранятся десятки тысяч эмбрионов. Хозяйством заведует робот, очевидно, сделанный по образцам из старых фантастических фильмов: например, глаз-объектив – как у компьютера HAL 9000 из «Космической одиссеи» Кубрика.

Знакомьтесь, это Мама. Сейчас она выберет эмбрион и будет выращивать Дочь. Как только девочка немного подрастает, становится понятно, что братьев и сестер ей нужно заслужить: хорошо учиться, быть сдержанной, аккуратной и морально безупречной.

Этика, с которой девочку знакомят в теории, разумеется, должна быть поверена практикой. Однажды в дверь бункера стучится раненая женщина (Хилари Суонк). Так Дочь (Клара Ругор) узнает, что, во-первых, она не единственный человек на Земле, во-вторых, воздух снаружи не отравлен, а в-третьих, Маме можно доверять не во всем.

«Дитя робота», конечно, сферический конь в вакууме – идеальная и предельно упрощенная модель (например, развития и воспитания человека). Чтобы поверить в нее хоть чуть-чуть (для эмоционального подключения к фильму), надо сделать слишком много допущений. Это было бы оправдано, будь у сценариста Майкла Ллойда Грина и режиссера Гранта Спьютора пара оригинальных идей. Но все вопросы, которые они предлагают зрителю, кинофантастика успела обсудить еще к середине 1980-х.

С другой стороны, «Дитя робота» и не скрывает своей старомодности, и это придает фильму обаяние: приятно посмотреть, как кто-то собирает ламповый радиоприемник в 2019 г.

Неуловимые мстители

В «Битве за Землю» детали тоже любопытней идеи. Нами правят рептилоиды! Ну, или другие монстры, которые прилетели из космоса, оккупировали Землю и высасывают из нее последние ресурсы, а людей превратили в рабов, вживив им датчики, позволяющие дронам отслеживать любые передвижения. Человечество отброшено в эпоху до интернета и сотовых телефонов, судя по картинке – куда-то в начало 1990-х. Большинство безропотно подчинилось, но есть и подполье, участники которого планируют теракты, используя для связи объявления в газетах и даже почтовых голубей. Подобраться к пришельцам практически невозможно: они обитают в закрытой зоне, куда допускают только чиновников-коллаборантов высокого уровня, которые осуществляют непосредственное управление на местах. Тем не менее теракт удается, пришельцы в ярости, шеф полиции (Джон Гудман) должен срочно найти и ликвидировать ячейку сопротивления. Но подпольщики слишком хорошо путают следы.

Точно так же ведут себя сценаристка Эрика Бини и режиссер Руперт Уайатт. Персонажей нам подсовывают словно бы для отвлечения внимания. В таинственных сумерках они шастают по трущобам и бесконечно передают друг другу самокрутку с архиважной информацией. Тем временем грустный Гудман ходит в бордель, где жалуется на жизнь героине Веры Фармиги. А в небо над океаном взмывают гигантские каменные глыбы – корабли пришельцев, на которых они депортируют людей для эксплуатации в других мирах.

Российское название, конечно, тоже сбивает с толку: никакой битвы здесь нет. И хорошо, что нет. Мы пойдем другим путем. Извилистым и темным. По помойкам и подворотням. С самокруткой за ухом и обрывком газеты в кармане. Плевать на ваши дроны, мы лучше знаем наш район.