Друзья давно советовали нам посетить эту прекрасную планету

Кадр из фильма «Хищник» kinopoisk

За три десятилетия франшизы кого только ни выпускали против свирепого инопланетного охотника: Арнольда Шварценеггера, Чужого, Пианиста (в картине 2010 г. сыграл щуплый интеллигент Эдриен Броуди, звезда оскаровской драмы «Пианист»). Но никто еще не додумался до концепции «Хищник против Бивиса и Баттхеда». Вот это круто, баклан!

Лучшие боевики получаются, когда спасать планету выходят прожженные циники и отпетые маргиналы, алкоголики и придурки. В новом «Хищнике» ими набит целый автобус. Один – опиумный наркоман и неудачливый самоубийца, у другого синдром Туретта, третий свихнулся на Библии и конце света, четвертый – пироман, пятый просто любит глупо шутить. У всех это последствия психологической травмы, эхо войны. А главный герой, снайпер Маккена (Бойд Холбрук), угодил в эту компанию, путешествующую из одной психушки в другую, потому что встретил пришельца. Ну сумасшедший, что возьмешь.

Между тем стреноженный пришелец под лошадиной дозой наркоза лежит в секретной военной лаборатории, куда вызывают биолога Кейси (Оливия Манн), специалистку по эволюционной генетике. При взгляде на анализы у Кейси глаза лезут на лоб: «У него фрагмент человеческой ДНК!»

В это же время маленький сын главного героя открывает присланную папой посылку и находит там офигенные штуки: шлем явно не на человеческую голову и широкий браслет с кнопками. В фильме говорят, что у мальчика расстройство аутистического спектра (а также что РАС, возможно, следующая ступень эволюции). Но обаятельный юный артист Джейкоб Трембли играет ребенка не то чтобы с особенностями, а просто замкнутого и любознательного. В шлеме можно пойти на Хэллоуин, и тогда тебя точно никто не узнает. А в кнопки, разумеется, надо потыкать: так в космос отправляется сигнал, и за первым Хищником на Землю летит второй, вдвое крупнее.

А теперь коротко, что нужно знать о Хищниках. Это раса космических охотников. Главное их развлечение – прилететь на чужую планету и загнать там самую опасную дичь. Но если прежде мы думали, что это забава, отдых и спорт, то теперь выясняется, что Хищник отрывает жертве голову не только ради трофея. Он собирает генетический материал, как иностранные агенты в России. Чтобы эволюционировать. Поэтому противник должен быть сильным. Не просто воином, но лучшим.

Шейн Блэк, сценарист знаменитого «Смертельного оружия» и постановщик «Железного человека – 3», в начале карьеры сыграл в самом первом «Хищнике» (1987). Там его быстро и жестоко убили. Тридцать лет спустя Шейн Блэк вернулся отомстить. Его «Хищник» – не столько фантастический хоррор, сколько черная комедия, которая страдает синдромом Туретта и периодически выкрикивает непристойности в адрес культовой франшизы, усугубляя ее и без того очевидный абсурд. Хищника тут обзывают «инопланетной Вупи Голдберг» и интересуются, правда ли он трахнул Чужого. Ну всё, Бивис, молчать!

При этом новый «Хищник» не только самый дорогой ($88 млн), смешной и кровавый из фильмов франшизы, но и самый душевный. Вот, например, героиня Оливии Манн, случайно выстрелившая себе в ногу снотворным, лежит на гостиничной койке в отключке, а мужики из психовозки трогательно выкладывают вокруг нее кто печеньку, кто чашку кофе, а кто свернутого из фольги единорога – это же натурально «Белоснежка и семь гномов»! А инопланетная собака – полтонны преданности, такта и благородства! И даже в финале, когда куски кровавого мяса летят с экрана чуть ли не в зал, есть место не только подвигу, но и умилению. Разумеется, специфическому. Типа когда понимаешь, что Бивис и Баттхед жили недолго, но счастливо и умерли в один день.