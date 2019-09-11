Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Что купили на Cosmoscow
Что покупали на 7-й арт-ярмарке Cosmoscow
В Гостином дворе можно было посмотреть и купить произведения искусства – или просто на них посидеть
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Стенд галереи JART, оформленный художницей Ириной Кориной и архитектором Ильей Вознесенским, был одним из самых за- метных на ярмарке
Артем Геодакян/ТАСС
«В коридор надо что-нибудь попроще: черная или белая какая-нибудь картина», – обсуждали посетительницы, не глядя проходя мимо стендов. Сразу хотелось предложить им купить что-нибудь попроще, например тумбочку или вешалку. Но секция дизайна на ярмарке была представлена такими предметами интерьера, что под тумбочку пришлось бы подбирать новую квартиру.
Cosmoscow в последние годы критиковали за избыток мебели и интерьерных вещей. А также за недостаток иностранных галерей и путаницу с выставочными стендами, работы с которых не продавались. Практически все ошибки в этот раз были исправлены.
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