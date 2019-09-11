Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Что купили на Cosmoscow

Что покупали на 7-й арт-ярмарке Cosmoscow

В Гостином дворе можно было посмотреть и купить произведения искусства – или просто на них посидеть

«В коридор надо что-нибудь попроще: черная или белая какая-нибудь картина», – обсуждали посетительницы, не глядя проходя мимо стендов. Сразу хотелось предложить им купить что-нибудь попроще, например тумбочку или вешалку. Но секция дизайна на ярмарке была представлена такими предметами интерьера, что под тумбочку пришлось бы подбирать новую квартиру.

Cosmoscow в последние годы критиковали за избыток мебели и интерьерных вещей. А также за недостаток иностранных галерей и путаницу с выставочными стендами, работы с которых не продавались. Практически все ошибки в этот раз были исправлены.

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