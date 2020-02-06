Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Практика
Справочник компаний
Стиль жизни

Как получить «Оскара»

Накануне 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии уместно вспомнить, из чего складывается путь к этой награде
Денис Корсаков
Мало кто сомневается, что лучшим актером будет назван Хоакин Феникс за роль Джокера, но всегда найдутся и те, кто будет ворчать, что с «Оскаром» не все чисто /Warner Brothers

В это воскресенье (в Москве будет уже утро понедельника) в Голливуде в 92-й раз раздадут самые престижные кинопремии планеты. Накануне события уместно напомнить, из чего состоит путь к успеху

Сначала немного технических подробностей. «Оскар» (не все об этом знают) – профессиональная премия, в каждой категории голосуют только коллеги номинированных. Киноакадемия, насчитывающая 8469 членов, с этой целью поделена на секторы. Актеры голосуют за актеров, режиссеры – за режиссеров, операторы – за операторов и т. д. Единственная категория, в которой все голосуют вместе, – «Лучший фильм». Она же и самая заветная. В Голливуде нет продюсера, который не мечтал бы в ней выиграть (приз за лучший фильм получают не режиссеры, а именно продюсеры). Это вершина карьеры и, если угодно, смысл жизни. Награды в остальных ключевых категориях (режиссеры, актеры, сценарий) тоже очень важны: в конце концов, они повышают интерес публики к фильму, люди платят деньги, чтобы его посмотреть, и тщеславие счастливо соединяется с мечтой о прибыли.

Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.