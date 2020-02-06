Как получить «Оскара»

Сначала немного технических подробностей. «Оскар» (не все об этом знают) – профессиональная премия, в каждой категории голосуют только коллеги номинированных. Киноакадемия, насчитывающая 8469 членов, с этой целью поделена на секторы. Актеры голосуют за актеров, режиссеры – за режиссеров, операторы – за операторов и т. д. Единственная категория, в которой все голосуют вместе, – «Лучший фильм». Она же и самая заветная. В Голливуде нет продюсера, который не мечтал бы в ней выиграть (приз за лучший фильм получают не режиссеры, а именно продюсеры). Это вершина карьеры и, если угодно, смысл жизни. Награды в остальных ключевых категориях (режиссеры, актеры, сценарий) тоже очень важны: в конце концов, они повышают интерес публики к фильму, люди платят деньги, чтобы его посмотреть, и тщеславие счастливо соединяется с мечтой о прибыли.