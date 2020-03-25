Зачем нужны друг другу Центр им. Мейерхольда и режиссер Дмитрий Волкострелов

«Поле» примирило всех. Это был идеальный театр и жизненно важный спектакль, неожиданный и грустный. Поле – это пространство работы элементарных частиц, а также приятных людей, комбайнеров и доярок, которые вынуждены следовать порядку, от них никак не зависящему. Да и порядок ли это? Люди «элементарных» профессий с элементарными мыслями о любви, изменах и телефонах включали любого зрителя в общую с ними «квантовую вселенную», подключали к нерешаемым вопросам, где же в этом поле запад-восток, что мы все тут делаем и зачем. Эффект сопереживания вырастал до эффекта присутствия в общем поле и общей истории. Фирменное решение «театра post» в какой-то момент положиться на случай здесь было поручено мальчишке с планшетом, который генерировал случайные цифры, а они уже выстраивали сюжет, звук и все остальное. Случайное становилось обязательным, но это только добавляло растерянности.