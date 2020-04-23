Кейт Бланшетт сыграла консервативную активистку в сериале «Миссис Америка»Шоураннером нового проекта стал сценарист эталонного ретросериала «Безумцы»
На онлайн-платформе Hulu выходит сериал «Миссис Америка» о борьбе консервативной активистки Филлис Шлэфли против Поправки о равных правах женщин в 1970-е гг.
Поправка к Конституции США о равных правах граждан независимо от пола (ERA – Equal Rights Amendment) прошла через Сенат в 1972 г. и вступила бы в силу, если бы в течение последующих семи лет ее ратифицировали 38 штатов. Но на пути поправки встала Филлис Шлэфли, политическая активистка из Иллинойса, с упоением играющая роль образцовой домохозяйки и матери семейства.
У Филлис (Кейт Бланшетт) и ее мужа Фрэда (Джон Слеттери) шестеро детей и дом полная чаша. Кроме того, у миссис Шлэфли нешуточные амбиции – она хочет баллотироваться в Конгресс. Но собственную нишу в политике находит лишь в битве против феминисток «второй волны» и поправки о равных правах.
Филлис Шлэфли в исполнении Бланшетт похожа на безупречно красивую мультяшную злую королеву, которая вышла на ринг потягаться с соперницами за «привилегию оставаться домохозяйкой на содержании у мужа». Ей не обидно, что на обсуждении в мужском клубе контроля над вооружениями – вопроса, в котором она разбирается как эксперт – ее просят «взять блокнотик и конспектировать». Она спокойно проглотит унижение и послушно исполнит просьбу, чтобы заручиться поддержкой всех этих мужчин для достижения своих целей. Бланшетт восхитительно копирует мимику своего прототипа – натянутую улыбку холодной ящерицы – чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто тут главный антигерой.
На самом деле ее героиня не так проста, как не была простой и история борьбы за поправку о равных правах. «Феминистское движение научило женщин считать себя жертвами патриархата. Но осознание себя жертвой не похоже на рецепт счастья». Эту и другие подобные сентенции Филлис включает в текст почтовой рассылки об опасности поправки и сколачивает вокруг себя клуб единомышленниц. На счету боевой ячейки домохозяек из Иллинойса уже есть удачный опыт борьбы с бесстыжим мюзиклом «Волосы». Их тактика – обзвон подружек и сочувствующих для вербовки, а стратегия – убедить общественность, что «тоталитарный феминизм» лишит женщин детских пособий и алиментов. А главное – заставит их служить в армии и пользоваться общими туалетами с мужчинами. Увязнув в борьбе, подруги и соратницы Филлис потихоньку превращаются в тех, кем никогда не хотели быть, – работающих женщин-активисток.
А Филлис прорывается на телевидение и убеждает зрителей шоу Фила Донахью, что поправка попирает важнейшие жизненные основы: чуть только она вступит в силу, институт семьи будет разрушен – и прощай, Америка! Донахью, кстати, совсем не против свести в эфире противниц и устроить между ними знатные «кошачьи бои». Но пока доступ к ресурсу есть только у миссис Шлэфли и первый раунд она выигрывает всухую: «Феминисток никто не любит, даже либералы, – убеждена Филлис, – они такие унылые!»
Но тут образцовая миссис Америка определенно не права: некоторые ее оппонентки – просто огонь. Например, красотка Глория Стейнем (Роуз Бирн), журналистка из Нью-Йорка, основавшая собственный фем-журнал «Мисс». На обложке первого номера красуется богиня Кали, у нее восемь рук и все заняты домашней работой. Но не вся аудитория понимает ее посыл. «Вам не кажется, что Лорен Хаттон или Джейн Фонда привлекли бы к изданию больше внимания, чем женщина-осьминог?» – вопрос этот, конечно же, задан мужчиной. Но ведь и знатная фем-активистка Белла Абцуг (Марго Мартиндейл) придерживается похожего мнения. «Чтобы представлять наши интересы, нужно красивое лицо!» – бубнит она Глории. Безусловно – ведь Кеннеди выиграл выборы у Никсона исключительно из-за красоты, не будем забывать об этом.
И вот начинается битва за поправку: свободолюбивая столичная богема против провинциальных степфордских жен, Бэмби против Годзиллы, хиппи-шик и распущенные патлы против элегантных туфель-лодочек и аккуратных причесок.
У руля проекта стоит шоураннер Дави Уоллер, работавший сценаристом на сериале «Безумцы» – это шоу скрупулезно отразило быт и моду середины 1950-х – начала 1960-х и положило начало буму ретро-сериалов. В «Миссис Америке» картинка тоже радует глаз – от безупречных костюмов миссис Шлэфли до пестрых одежд в стиле «бохо», которые предпочитают ее оппонентки, от стильных титров в духе изображаемой эпохи до документальных кадров, ловко вплетенные в повествование.
На экране сплошь исторические лица: Ширли Чисхолм (Узо Адуба), первая темнокожая женщина-конгрессмен и кандидат в президенты на выборах 1972 г., Бетти Фридан (Трейси Ульман), теоретик и автор программной работы «Загадка женственности», и другие отважные валькирии феминизма. Эти решительные и уверенные в себе женщины у нас на глазах совершат историческую ошибку – когда запылают костры амбиций, каждая будет биться за собственное место в движении. Вдобавок они трагически недооценят злую королеву Филлис Шлэфли и ее змеиную улыбку. У тех давних событий много занятных пересечений с современностью, но самый любопытный парадокс в этой истории – случай самой Филлис: кто бы мог подумать, каких высот может достичь женщина, ратующая за ущемление собственных прав.-