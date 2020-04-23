Кейт Бланшетт сыграла консервативную активистку в сериале «Миссис Америка»

На самом деле ее героиня не так проста, как не была простой и история борьбы за поправку о равных правах. «Феминистское движение научило женщин считать себя жертвами патриархата. Но осознание себя жертвой не похоже на рецепт счастья». Эту и другие подобные сентенции Филлис включает в текст почтовой рассылки об опасности поправки и сколачивает вокруг себя клуб единомышленниц. На счету боевой ячейки домохозяек из Иллинойса уже есть удачный опыт борьбы с бесстыжим мюзиклом «Волосы». Их тактика – обзвон подружек и сочувствующих для вербовки, а стратегия – убедить общественность, что «тоталитарный феминизм» лишит женщин детских пособий и алиментов. А главное – заставит их служить в армии и пользоваться общими туалетами с мужчинами. Увязнув в борьбе, подруги и соратницы Филлис потихоньку превращаются в тех, кем никогда не хотели быть, – работающих женщин-активисток.