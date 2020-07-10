Парижская Неделя высокой моды впервые прошла онлайн

В этом году и то и другое впервые практически полностью переехало в онлайн. Из крупных дизайнеров лишь Оливье Рустен (креативный директор Balmain) устроил нечто похожее на настоящий показ. За день до формального старта Недели высокой моды он собрал моделей на барже посреди Сены. Правда, зрители могли увидеть шоу только с набережной или в TikTok. В конце июля полноценное шоу с гостями обещала устроить Valentino. Остальные же марки либо пропускают текущую неделю, либо показали публике видео по мотивам новых коллекций. Этот формат продиктован не только соображениями безопасности и все еще действующим запретом на массовые мероприятия, но и тем, что многие дизайнеры попросту не успели сделать полноценные коллекции.