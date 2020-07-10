Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Стиль жизни Эксклюзивно по подписке

Парижская Неделя высокой моды впервые прошла онлайн

Это лучше, чем ничего, но все ждут возобновления живых показов
Анна Шилова
Коллекцию Dior сшили в реальных и кукольных размерах /Dior

Первая декада июля – время Недели высокой моды в Париже. В течение пяти дней дизайнеры (действительные или приглашенные члены Федерации высокой моды Франции) представляют публике новые коллекции. Параллельно проходят презентации коллекций высокого ювелирного искусства.

В этом году и то и другое впервые практически полностью переехало в онлайн. Из крупных дизайнеров лишь Оливье Рустен (креативный директор Balmain) устроил нечто похожее на настоящий показ. За день до формального старта Недели высокой моды он собрал моделей на барже посреди Сены. Правда, зрители могли увидеть шоу только с набережной или в TikTok. В конце июля полноценное шоу с гостями обещала устроить Valentino. Остальные же марки либо пропускают текущую неделю, либо показали публике видео по мотивам новых коллекций. Этот формат продиктован не только соображениями безопасности и все еще действующим запретом на массовые мероприятия, но и тем, что многие дизайнеры попросту не успели сделать полноценные коллекции.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных