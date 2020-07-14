Часовая индустрия возвращается к жизни

Наконец, есть отличная новость и в российском мире высокого часового искусства. Часовая мануфактура Konstantin Chaykin представила первые в мире авиаторские часы для определения времени на Земле и на Марсе: Mars Conqueror Mk3 Fighter – наручные часы в корпусе из титана. Часы, минуты и секунды земного времени основного часового пояса отображаются на главном циферблате. Индикация времени второго часового пояса осуществляется на дополнительном циферблате на отметке «12 часов». Часы и минуты марсианского времени указаны на мини-циферблате, расположенном у отметки «6 часов». Mars Conqueror Mk3 Fighter – часть проекта «Марсианское время», основанного Чайкиным в 2017 г. Тогда американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в своем выступлении на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде заявил, что постройка корабля для полета на Марс начнется уже в следующем году. Чайкин разделяет идеи Маска о колонизации космоса и уже в апреле 2018 г. представил публике первое изобретение «Марсианского времени» – прототип часов Mars Conqueror Mk1. На доработку часов ушло два года, Mars Conqueror Mk3 Fighter будут изготовлены ограниченной серией в восемь экземпляров.