Часовая индустрия возвращается к жизни

Часовая индустрия возвращается к жизниДо восстановления ещё очень далеко, но позитивные сдвиги уже есть
Середина июня — начало июля принесли сразу несколько крупных часовых новостей. Что важно — позитивных.
В Женеве состоялся первый после локдауна очный часовой аукцион Phillips Geneva Watch Auction XI, где было установлено несколько мировых рекордов стоимости. За более чем 200 лотов удалось выручить 30 млн швейцарских франков. В прошлом году за 184 лота выручили около 22 млн франков. На торги были выставлены лоты 32 брендов, почти все они ушли либо на уровне эстимейта, либо с превышением. Значительную долю итогового результата организаторам обеспечили рекорды стоимости, установленные часами Patek Philippe. За шесть главных лотов этой марки покупатели отдали почти 10 млн франков.
Абсолютным лидером аукциона стали часы Patek Philippe ref. 1518 в корпусе из розового золота: при первоначальной оценке в 1,2–2,4 млн франков неизвестный покупатель заплатил за них 3,38 млн. Часы были изготовлены в 1948 г. и выставлялись на продажу лишь однажды. Тогда их приобрел нынешний владелец Жан-Клод Бивер, один из самых известных людей в часовой индустрии – коллекционер, руководитель и владелец марки Hublot, сделавший ее одним из лидеров рынка, а также глава часового подразделения холдинга LVMH до 2018 г. Второй и третий результаты также принадлежат Patek Philippe. Хронограф с вечным календарем Ref. 2499 1957 года выпуска купили за 2,6 млн франков (при эстимейте в 1–2 млн), а платиновые часы Ref. 1579 1946 г. – за 1,94 млн франков (при предварительной оценке в 800 000–1,6 млн франков).
Рекордсменом по превышению эстимейта на Geneva Watch Auction XI стали часы самого дорогого независимого часового мастера современности Франсуа-Поля Журна. Знаковая модель Журна Chronomètre à Resonance Souscription 2000 года выпуска ушла с шестикратным превышением предварительной оценки: за 1,04 млн франков против 80 000–160 000 франков. Chronomètre à Resonance – первые в мире наручные часы, в механизме которых использован эффект резонанса. Еще один рекорд Журна на Geneve Watch Auction – 1,4 млн франков (при эстимейте в 150 000–300 000 франков) за часы Tourbillon Souverain Souscription в корпусе из платины. Это рекорд стоимости для часов независимого мастера на неблаготворительном аукционе.
Через две недели состоялся часовой аукцион Sotheby’s в Гонконге – его результаты скромнее Phillips, но рекорд случился и там. Редкий платиновый Rolex Cosmograph Daytona с циферблатом из лазурита был продан за 25,37 млн гонконгских долларов ($3,27 млн), включая сборы. Это в 3–6 раз превысило эстимейт в 4–8 млн гонконгских долларов. Установленная стоимость стала новым мировым рекордом для автоматических Daytona. Абсолютный мировой рекорд для Daytona принадлежит модели Paul Newman Daytona – часам, принадлежавшим актеру Полу Ньюману, которые были проданы за $17,75 млн на аукционе Phillips в октябре 2017 г. и до ноября 2019 г. оставались самыми дорогими наручными часами в мире.
Часовой Гран-при Женевы (Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, GPHG, главная профильная награда в мире) открыл прием заявок – значит, присуждение премий планируют провести по расписанию. В этом году лучших будут определять по новым правилам. В начале года была создана Академия GPHG, куда пригласили 350 экспертов отрасли со всего мира (Россию представляют независимый часовой мастер Константин Чайкин, коммерческий директор по России и СНГ бренда IWC Евгений Пай, а также профильные журналисты Елизавета Епифанова, Алексей Кутковой и Алексей Тарханов). Академики уже выдвинули своих кандидатов, сейчас подать заявки могут и сами бренды. Церемония объявления победителей запланирована на 12 ноября 2020 г.
Patek Philippe, один из главных часовых брендов в мире, открыл мануфактуру в План-лез-Уат в Женеве (стоимость реновации могла составить около 600 млн швейцарских франков, пишет профильное издание Hodinkee) и параллельно представил свою первую новинку 2020 г. Ранее представители Patek Philippe и Rolex объявляли, что из-за пандемии выпуск всех новинок будет перенесен на 2021 г. Но Patek Philippe все же представил новую модель – The Patek Philippe Ref. 6007A-001 Calatrava. Это редкие для марки часы в корпусе из стали, их изготовят ограниченной серией в 1000 экземпляров.
Наконец, есть отличная новость и в российском мире высокого часового искусства. Часовая мануфактура Konstantin Chaykin представила первые в мире авиаторские часы для определения времени на Земле и на Марсе: Mars Conqueror Mk3 Fighter – наручные часы в корпусе из титана. Часы, минуты и секунды земного времени основного часового пояса отображаются на главном циферблате. Индикация времени второго часового пояса осуществляется на дополнительном циферблате на отметке «12 часов». Часы и минуты марсианского времени указаны на мини-циферблате, расположенном у отметки «6 часов». Mars Conqueror Mk3 Fighter – часть проекта «Марсианское время», основанного Чайкиным в 2017 г. Тогда американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в своем выступлении на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде заявил, что постройка корабля для полета на Марс начнется уже в следующем году. Чайкин разделяет идеи Маска о колонизации космоса и уже в апреле 2018 г. представил публике первое изобретение «Марсианского времени» – прототип часов Mars Conqueror Mk1. На доработку часов ушло два года, Mars Conqueror Mk3 Fighter будут изготовлены ограниченной серией в восемь экземпляров.
Тем не менее общее состояние часовой индустрии остается тяжелым. С января по апрель экспорт швейцарских часов в деньгах сократился на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Федерации швейцарской часовой промышленности. В апреле экспорт рухнул на 81,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 328,8 млн швейцарских франков (около $342 млн). Аналитики прогнозируют 25%-ное сокращение экспорта в 2020 г., вызванное тем, что розничные магазины по всему миру месяцами оставались закрытыми, – и это еще оптимистичный прогноз.
По оценкам Morgan Stanley, доля продаж швейцарских часов 50 топовых марок в штуках составляет 2% от общего рынка, но в деньгах дает 53%. В доле швейцарского часового рынка топ-50 самых знаменитых брендов дают 90% в штуках и 98% в прибыли, причем 35% выручки (8,7 млрд швейцарских франков) приходится на долю четырех частных компаний – Rolex (бренды Rolex и Tudor), Patek Philippe, Audemars Piguet и Richard Mille.