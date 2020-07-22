Чем запомнятся коллекции высокого ювелирного искусства лета — 2020

Креативный директор Boucheron Клэр Шуан свое увлечение природой конкретизировала. По ее словам, карантин она провела в Португалии, где много думала о величии природы и эфемерности и зыбкости всего земного. Поэтому в ее работах много прозрачных камней и обтекаемых вытянутых форм. Вместе с тем Шуан экспериментирует с высокими технологиями. Так, по задумке Шуан колье Goutte de Ciel должно выглядеть как кусочек неба. Воплотить идею удалось благодаря аэрогелю, цвет которого меняется в зависимости от света и который находится в оболочке из горного хрусталя. Еще одно необычное украшение – колье fenetre Sur Ciel, вдохновленное работой «Открытое небо» художника Джеймса Таррелла. Гибкое и пластичное колье сделано из титана. Сложная конструкция состоит из множества шестиугольников, образующих гибкую сетку, напоминающую мозаику из перламутра. Каждый из шестиугольников выполнен из перламутра и бриллиантов. Колье расписано аэрографом, которым было нанесено более 30 слоев.