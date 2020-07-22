Чем запомнятся коллекции высокого ювелирного искусства лета — 2020

Чем запомнятся коллекции высокого ювелирного искусства лета — 2020Презентации прошли онлайн, но украшения сделаны с прежним размахом
Большинство главных ювелирных марок представляют новые коллекции High Jewelry дважды в год – параллельно с показами новых коллекций высокой моды. Этим летом Неделя высокой моды в Париже впервые прошла в цифровом формате – в течение трех дней бренды демонстрировали видео с новыми коллекциями или по мотивам их создания. Представления новинок высокого ювелирного искусства тоже переехали в онлайн. При этом некоторые гиганты, как Chanel и Dior, вовсе пропустили привычный календарь.
Тем не менее главные ювелирные марки Вандомской площади – Cartier, Boucheron, Chaumet – новинки публике показали. Их поддержали Bulgari, Piaget, Messika. Новые работы по размаху не уступают привычным доковидным, а по совпадению многих тематика коллекций крутится вокруг природы. На противоположном полюсе интереса ювелиров оказалась архитектура.
Естественное и прекрасное
Называя природу источником вдохновения для коллекции [Sur]Naturel, в Cartier имеют в виду не только тот факт, что многие украшения цветом или формой отсылают к красоте неба, морских волн или растений. В первую очередь в компании подчеркивают, что отправной точкой для каждого изделия Cartier являются камни. Все усилия ювелиров, оправщиков и мастеров глиптики направлены на то, чтобы раскрыть их сияние и показать уникальность. Камень определяет выбор оправы, но не наоборот. Например, основой дизайна одного из центральных украшений коллекции, колье Tillandsia, стали два уникальных берилла. Исключительные по своим качествам камни выведены на середину сцены: они словно парят, окруженные сетью бриллиантов.
Креативный директор Boucheron Клэр Шуан свое увлечение природой конкретизировала. По ее словам, карантин она провела в Португалии, где много думала о величии природы и эфемерности и зыбкости всего земного. Поэтому в ее работах много прозрачных камней и обтекаемых вытянутых форм. Вместе с тем Шуан экспериментирует с высокими технологиями. Так, по задумке Шуан колье Goutte de Ciel должно выглядеть как кусочек неба. Воплотить идею удалось благодаря аэрогелю, цвет которого меняется в зависимости от света и который находится в оболочке из горного хрусталя. Еще одно необычное украшение – колье fenetre Sur Ciel, вдохновленное работой «Открытое небо» художника Джеймса Таррелла. Гибкое и пластичное колье сделано из титана. Сложная конструкция состоит из множества шестиугольников, образующих гибкую сетку, напоминающую мозаику из перламутра. Каждый из шестиугольников выполнен из перламутра и бриллиантов. Колье расписано аэрографом, которым было нанесено более 30 слоев.
Постоянно вдохновляются природой и мастера Piaget. В этот раз они обыграли тему тропического леса. Яркие разноцветные украшения (работа с цветными камнями – отличительная черта марки) разделены на несколько сетов. Украшения «Чарующий полет» воспроизводят расцветку и форму крыльев птиц (для этого используется разноцветная шпинель и цветные сапфиры). Глава «Живописная гавань» построена вокруг водных образов. В других сетах цвет и блики водных поверхностей повторяют с помощью сапфиров и бриллиантов разной огранки, а оттенки заката – рубеллитов и розовых турмалинов.
Архитектурное наследие
За более чем 200-летнюю историю французский ювелирный дом Chaumet создавал самые разные истории. Сейчас в фокусе внимания его мастеров оказалась красота архитектуры. В коллекции Perspectives нашлось место самым разным архитектурным стилям и направлениям. В украшениях угадываются отсылки и к русскому конструктивизму, и к итальянскому футуризму, и к выверенным формам греческой и римской классики.
Ювелиры Bulgari сфокусировались на красоте римского барокко. Эстетика этого направления очень близка римскому ювелирному дому, любящему пышные, смелые и броские украшения. Нынешнюю коллекцию Barocko поделили на три направления – «Цвет», «Свет» и «Чудо». «Цвет» составили украшения с цветными камнями. Одно из самых ярких изделий – колье Rosso Caravaggio, на создание которого ушло 1500 часов. Часть «Чудо» более сдержанна, здесь меньше цвета, а основной упор делается на линии и орнаменты изделий, вдохновленных скульптурами Бернини и статуями крепости Кастель Сант-Анджело. Центральное украшение подборки «Свет» – браслет-кольцо Serpenti Spell («Змеиный искус»), объединяющее змею как важный мотив в эстетике барокко, а также знаковый символ Bulgari.
В коллекции Voltige, созданной Валерией Мессика в рекордно быстрые сроки, осмысливаются все те же темы баланса и неустойчивости, ставшие центральными за время вынужденной изоляции. Обдумывая их, ювелир обращается к эстетике акробатов и эквилибристов, чтобы по-новому прочитать знаковую для себя тему асимметрии. Также в коллекции необычно много для Messika цветных бриллиантов.