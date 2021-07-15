Чего не хватает Роберто Манчини

Il Bimbo (малыш – итал.) – так звали Роберто в итальянском городе Кастельдеболе, где расположена молодежная академия клуба «Болонья». В свои 13 лет он был в академии самым младшим, кто жил вдали от семьи. «Когда ты уходишь из дома в таком раннем возрасте, это очень быстро делает тебя сильным. Я скучал по семье и был несчастлив. В первый же день в академии я решил, что мне она не нравится, и просто ушел. На следующий день меня заставили вернуться. Первый год был очень трудным. Представьте себе: в 13 лет оказаться далеко от дома. Но я продолжал заниматься», – цитирует Манчини The Guardian. Эта история помогает понять, почему Манчини впоследствии был так резок с игроками, если подозревал, что они не выкладываются по полной, пишет газета. В конце концов, он сам принес большую жертву. «Я хочу победить. Я хочу только выигрывать. Я не люблю в чем-то участвовать и не стать первым», – говорил он.