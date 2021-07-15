Чего не хватает Роберто Манчини

Чего не хватает Роберто МанчиниТренер «Скуадра адзурры» мечтает обо всех призах, которые не выигрывал как футболист
Карьера тренера итальянской сборной Роберто Манчини не была безоблачной. Но сегодня он победитель: под его руководством «Скуадра адзурра» второй раз в истории выиграла чемпионат Европы. Между двумя победами прошло 53 года
«У меня есть мечта, – сказал Манчини Gazzetta dello Sport три года назад, – я хочу выиграть как тренер то, чего я не выигрывал как футболист: чемпионат мира». Он ни разу не выступал на мундиале в первую очередь по вине резкого характера. Но теперь у него и характер стал помягче, отмечает Sky Sports, да и шансы появились: его старый контракт истекал после чемпионата мира 2022 г., но в мае этого года был продлен до ЧМ-2026.
Пока же сборная Италии, недавно ставшая чемпионом Европы, близка еще к одному достижению. Команда не знала поражений во всех соревнованиях уже 34 матча подряд. Если она одержит еще одну победу или сыграет вничью, то догонит команды Испании и Бразилии с беспроигрышной серией из 35 матчей. У сборной Испании – с 2007 по 2009 г., у Бразилии – с 1993 по 1996 г. «Личный» рекорд итальянской сборной насчитывает 30 матчей и был установлен в период с 1935 по 1939 г.
Выбор на всю жизнь
Манчини родился 27 ноября 1964 г. в итальянском городе Ези, позже его семья переехала в город Роккадаспиде. Его отец был мебельщиком, мать – медсестрой. Оба были ревностными католиками, и детство Манчини было наполнено двумя вещами: религией и футболом, отмечала газета Manchester Evening News. Когда он не учился в школе и не выполнял обязанности служки в местной церкви, то оттачивал свои футбольные навыки на траве и бетонных полях в местном детском клубе Aurora Calcio.
Роберто исполнилось восемь лет, наступил день первого причастия. Но как раз в тот же день у его команды был матч. «Все началось хорошо, но в середине церемонии мы не обнаружили Роберто, – вспоминал его отец. – Я понял, что он улизнул на футбольный матч, и очень рассердился. В конце службы я подошел к священнику и извинился за то, что мой сын ушел. Но священник призвал меня не волноваться. Он сам попросил Роберто пойти на игру, потому что команда проигрывала!» Местная легенда гласит, что в тот день молодой Манчини спас свою команду от поражения.
Il Bimbo (малыш – итал.) – так звали Роберто в итальянском городе Кастельдеболе, где расположена молодежная академия клуба «Болонья». В свои 13 лет он был в академии самым младшим, кто жил вдали от семьи. «Когда ты уходишь из дома в таком раннем возрасте, это очень быстро делает тебя сильным. Я скучал по семье и был несчастлив. В первый же день в академии я решил, что мне она не нравится, и просто ушел. На следующий день меня заставили вернуться. Первый год был очень трудным. Представьте себе: в 13 лет оказаться далеко от дома. Но я продолжал заниматься», – цитирует Манчини The Guardian. Эта история помогает понять, почему Манчини впоследствии был так резок с игроками, если подозревал, что они не выкладываются по полной, пишет газета. В конце концов, он сам принес большую жертву. «Я хочу победить. Я хочу только выигрывать. Я не люблю в чем-то участвовать и не стать первым», – говорил он.
Болезненно одержимым победой Манчини был с самых юных лет. В беседе с The Guardian он пытался вспомнить, был ли когда-нибудь равнодушен к результату состязаний. И пришел к выводу, что такого никогда не было. Его двоюродный брат почувствовал это на себе, когда девятилетний Роберто проиграл ему партию в настольный теннис. Разъяренный, он швырнул ракетку прямо в голову кузену.
15 лет в одном клубе
Манчини оставалось два месяца до 17-летия, когда в 1981 г. он дебютировал в «Болонье», став самым молодым игроком, участвовавшим в высшем дивизионе Италии (Серия А). Первый гол забил через три недели в ворота «Комо». Тот сезон оказался неудачным для клуба, вылетевшего по итогам турнира в Серию В. Но не для Манчини. Он забил девять из 25 голов и стал единственным членом команды, кто играл во всех матчах.
Манчини привлек внимание итальянского миллионера Паоло Мантовани, сделавшего состояние на торговле нефтью. Он мечтал бросить вызов футбольной элите Италии, ради чего в 1979 г. купил генуэзский клуб «Сампдория» (создан в 1946 г.). В 1982 г. он переманил в клуб Манчини. «Я провел всю свою жизнь в «Сампдории», – образно говорил Манчини Manchester Evening News (на самом деле он выступал и за другие клубы). – Когда я пришел, они не могли похвастаться особыми успехами (у «Сампдории» не было ни одного приза в национальных турнирах. – «Ведомости»). Я играл в этом клубе 15 лет, потому что он мне нравился и я хотел выигрывать с ним».
В 1985 г. Манчини выиграл свой первый трофей: «Сампдория» впервые взяла Кубок Италии. Она повторила этот успех в 1988, 1989 и 1994 гг. Также на ее счету один Кубок обладателей кубков УЕФА (1990, соревнование упразднено после сезона 1998/99), один чемпионский титул Серии А (1991) и Суперкубок Италии в 1991 г., когда Манчини забил победный гол.
Манчини вместе с форвардом Джанлукой Виалли сформировал знаменитый дуэт I Gemelli del Gol (близнецы гола – итал.). В связке они забили 125 мячей в Серии А. Виалли ушел после того, как в 1992 г. «Сампдория» проиграла финал Кубка европейских чемпионов (после сезона 1991/92 – Лига чемпионов УЕФА). В этом матче был только один гол, который в дополнительное время забила в ворота «Сампдории» испанская «Барселона».
Затем у клуба начались финансовые трудности, но Манчини не покинул его в поисках более хлебного места. Такая преданность принесла Манчини культовый статус и в клубе, и за его пределами, пишет интернет-издание Forza Italian Football. Он часто обращался к команде с речью для подъема духа перед игрой, он сумел убедить ведущих игроков не переходить в другие клубы, пока не будет выигран титул Серии А в 1991 г., он же уговорил перейти в 1993 г. в «Сампдорию» легендарного английского футболиста Дэвида Платта, он участвовал в группе, проводившей в 1992 г. собеседования с кандидатами в тренеры (должность получил Свен-Ёран Эрикссон), он помогал разрабатывать новую форму клуба.
Конец игры
В 1997 г. Манчини перешел в римский «Лацио» вслед за Эрикссоном. За три года он помог клубу выиграть чемпионат Италии (2000), два Кубка и Суперкубка Италии (1998, 2000), Кубок обладателей кубков УЕФА (1999) и Суперкубок УЕФА (1999). Но самое главное – там началась тренерская карьера Манчини: он стал ассистентом Эрикссона.
В 2001 г. Эрикссон уехал тренировать сборную Англии и поспособствовал переходу Манчини в «Лестер сити» (Лестер, Англия). Но, как иронизирует Manchester Evening News, главное достижение Манчини в «Лестере» – что он показал своему соседу по комнате Робби Сэвиджу, какой вкусной может быть итальянская паста. На этом его карьера как игрока подошла к концу.
Будучи легендой итальянского футбола, Манчини умудрился ни разу не выйти на поле чемпионата мира. Во многом виной тому его резкий характер. Эрикссон говорил, что Манчини был ужасен, когда что-то шло не так. Он уходил с тренировки, набрасывался на сделавших ошибку игроков с кулаками, ругал судей. Например, когда в матче против миланского «Интера» в 1995 г. судья отказал в пенальти, Манчини в сердцах кинул капитанскую повязку и буквально вылетел с поля, крикнув Эрикссону, что больше никогда не будет играть. Тренер уговорил его вернуться – только ради того, чтобы Манчини схлестнулся с Полом Инсом из «Интера» и получил дисквалификацию на шесть матчей.
«Я начал свою международную карьеру очень рано и потенциально мог бы сыграть за Италию на четырех чемпионатах мира <...> И я хотел бы это сделать», – сокрушался Манчини в интервью сайту FIFA. В 1986 г. он не попал на чемпионат мира в Мексику. Во время турне по Северной Америке перед ЧМ Манчини всю ночь провел в клубе в Нью-Йорке и, возвращаясь на рассвете в отель, попался на глаза тренеру Энцо Беарзоту. Последовала словесная перепалка, Манчини отказался извиниться и был выдворен из сборной.
В 1990 г. Манчини вызвали на ЧМ в Италии, но тренер Адзелио Вичини так и не выпустил его на поле. В 1994 г. Манчини сам отказался от дальнейшего участия в чемпионатах мира в приступе досады от того, что тренер Арриго Сакки явно предпочитал ему нападающего Роберто Баджо, уверяла The Guardian. Такова версия, но в заявке на ЧМ-1998 Манчини действительно не было.
Полвека ожидания
Чемпионат Европы проводится с 1960 г. раз в четыре года. Сначала он назывался Кубок европейских наций, в 1968 г. был переименован, и в том же году его выиграла Италия, играя на своем поле против Югославии. Первый матч окончился вничью 1:1, а переигровку выиграли итальянцы со счетом 2:0. В финале могли встретиться те же команды, что и в первом Евро 1960 г., – СССР и Югославия. В полуфинале советская сборная сыграла вничью с итальянской – 0:0. Послематчевые пенальти тогда не применялись, финалиста определил жребий: подбрасывание 10-франковой монетки. Больше итальянцы чемпионат Европы не выигрывали до нынешнего года.
От «Фиорентины» до «Зенита»
С первой самостоятельной тренерской работой Манчини повезло. В 2001 г. он пришел в «Фиорентину» (Флоренция) ближе к концу сезона 2000/01, когда команда уже играла в финале Кубка Италии. В первом матче под его руководством клуб победил 1:0, второй свел вничью 1:1 и стал победителем чемпионата по сумме очков. Но у клуба было ужасающее финансовое положение, Манчини приходилось продавать лучших игроков, включая звездного хавбека из Португалии Руя Кошту. В 2002 г. Манчини уволился.
Он вернулся в «Лацио» уже как тренер, выиграл Кубок Италии и вышел в полуфинал Кубка УЕФА, хотя этот клуб также переживал не лучшие времена и Манчини тоже пришлось продавать лучших игроков, таких как Эрнан Креспо и Алессандро Неста. Не удивительно, что показавшего такую результативность в сложных условиях Манчини быстро переманили. «Интер» нанял его перед началом сезона 2004/05. С ним клуб трижды становился чемпионом Италии (2006, 2007, 2008), дважды – обладателем Кубка и Суперкубка Италии (2005, 2006). Сезон 2006/07 стал особо успешным: команда проиграла только одну игру в Серии А, а выиграла 17 игр подряд и завершила сезон с 97 очками.
Но в международных матчах Манчини оказался не таким эффективным. Например, при нем «Интер» не проходил дальше четвертьфинала Лиги чемпионов. К тому же Манчини разругался со всеми в клубе. Игравший в английских клубах вратарь Шей Гивен в автобиографии писал, что, по его информации, после увольнения в мае 2008 г. Манчини из «Интера» команда праздновала всю ночь. Сам Гивен столкнулся с Манчини на его следующем месте работы – в «Манчестер сити». Гивен зол на Манчини с тех пор, как тот похвалил его как одного из лучших голкиперов в истории, а вскоре отправил на скамейку запасных.
В «Манчестер сити» Манчини пришел, проведя 18 месяцев без работы после увольнения из «Интера». Английский клуб незадолго до этого перешел в собственность Мансура бен Заида аль-Нахайяна, члена королевской семьи Абу-Даби, который мечтал увидеть свою команду на вершине английского футбола. Манчини собрал команду, которая получила Кубок Англии (2011), стала чемпионом Англии (2012) и обладателем Суперкубка Англии (2012). Но снова его преследовали неудачи в Европе. «Манчестер сити» ни разу не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, на это наложились конфликты с игроками, включая ссору с форвардом Марио Балотелли, которая окончилась рукопашной схваткой. Справедливости ради надо сказать, что Балотелли известен скверным характером.
В 2013 г. клуб расстался с Манчини. Он перешел в турецкий «Галатасарай» и привел его к Кубку Турции. После чего в 2014 г. вернулся в «Интер», но никаких трофеев не добыл и в конце 2016 г. был уволен. «Слишком много людей высказывали свое мнение», – объяснял он свои неудачи газете La Stampa.
Манчини говорил, что ему как-то предлагали тренировать ЦСКА и он ответил отказом. Но после «Интера» Манчини год просидел без работы и в конце концов согласился уехать в Россию. «Послужной список Роберто уже тогда выглядел солидно, однако по состоянию именно на лето 2017-го топ-клубы за ним не гонялись», – написал журналист Георгий Кудинов в «Спорт-экспрессе». В 2017 г. Манчини стал тренировать игроков «Зенита». Поначалу дела шли хорошо. Команда успешно начала чемпионат России и даже разгромила действующего чемпиона – «Спартак». Но потом темп был потерян, и в итоге «Зенит» впервые за 10 лет не попал в тройку призеров чемпионата. «[Манчини] понял, что с этим набором игроков у него ничего не получится. И с этого момента стал безразличным к «Зениту», – излагал свою версию спортивный журналист Геннадий Орлов интернет-изданию Sport24. – С хорошим материалом он умеет работать. Но вот так, чтобы поднимать какой-то клуб, – уже другая история».
По информации Орлова, у Манчини к тому же состоялся разговор с функционером из итальянской федерации, намекнувшим, что он может получить новую работу. В ноябре 2017 г. тренер сборной Италии Джампьеро Вентура был уволен после того, как команда не отобралась на ЧМ-2018 в России. Смену ему не могли подобрать три месяца, потом и. о. стал тренер молодежной сборной Италии (до 21 года) Ди Бьяджо. Попутно шли переговоры с потенциальными кандидатами. «Уже с конца ноября 2017-го Роберто переключился мыслями на сборную своей страны <...> Так что не нужно удивляться критическим воспоминаниям российских игроков «Зенита» того времени: Роберто действительно забил на команду», – поддерживает Кудинов версию Орлова.
Триумф
В мае 2018 г. Манчини возглавил сборную Италии. Это была огромная ответственность. «Это Италия! В нашей стране 60 млн тренеров, от которых нигде не укрыться», – шутил он в интервью сайту FIFA в июне прошлого года. И говорил о главной своей надежде в чемпионате: «Мы привлекли много молодых талантливых игроков, которых сочли подходящими для другого стиля игры – более агрессивного, чем раньше. В каждой команде, которую я тренировал, я всегда старался применить такой подход. Иногда это удается, иногда нет». В нынешнем Евро ему все удалось: «Скуадра адзурра» получила призовой кубок европейского чемпионата, которого не видела с 1968 г. Про мечты Манчини о победе на чемпионате мира уже упоминалось выше. А в его ближайших планах – небольшая пауза на отпуск. «Моя цель – отдохнуть летом в Портоново», – сказал он недавно итальянскому GQ, имея в виду курорт на Адриатическом побережье Италии, неподалеку от которого он вырос и который называет лучшим местом на земле.