Так ли это: Chanel № 5 придумала Коко Шанель?105 лет назад появился один из самых известных парфюмов
5 мая 1921 г. во Франции был представлен аромат, которому оказалось суждено изменить мир парфюмерии, – Chanel № 5. Принято считать, что его придумала французский модельер Габриэль «Коко» Шанель. Но так ли это на самом деле – в материале «Ведомостей».
Дополнительный аксессуар
В 1909 г. Коко Шанель открыла в Париже первую шляпную мастерскую, которая вскоре возымела успех и позволила расширять бизнес. К началу 1920-х у нее было уже три модных бутика женской одежды. Тогда же Шанель создала знаменитый классический дамский костюм, отличавшийся простотой и элегантностью. Через год она решила дополнить его личным парфюмом. «Духи – это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла», – объясняла она.
По рекомендации возлюбленного Дмитрия Романова, двоюродного брата императора Николая II, модельер обратилась к парфюмеру Эрнесту Бо и попросила его разработать «искусственный женский аромат». Под этим она подразумевала принципиально новый запах, который должен подчеркивать современный и практичный стиль ее одежды.
Три пятерки
Бо представил десять изготовленных им флаконов двух партий. Первая была пронумерована от 1 до 5, другая – от 20 до 25. Выбор Шанель пал на пятый аромат, который она так и назвала – Chanel № 5. Цифра «5» была ее любимой, поэтому она представила парфюм пятого числа пятого месяца, заверив публику, что комбинация трех пятерок принесет удачу.
Сама модельер описывала новый запах как «аромат женщины». Это цветочный, альдегидный аромат, который состоит из 80 ингредиентов.
Верхние ноты: альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот, лимон.
Ноты сердца: ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза.
Базовые ноты: амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер.
Parfums Chanel
Поначалу парфюм шел в подарок к покупке в бутике Chanel, но благодаря растущей популярности духов в 1922 г. было принято решение о запуске их в розничную продажу. Уже в 1924 г. Шанель совместно с предпринимателем Пьером Вертхаймером основала парфюмерную компанию Parfums Chanel. Вертхаймер, выступивший основным инвестором, получил 70% акций, Шанель – 10%, а оставшиеся 20% отошли основателю сети Galeries Lafayette Теофилу Бадеру. Впоследствии попытки Шанель увеличить свою долю успеха не имели.
С началом Второй мировой войны Шанель пришлось приостановить продажу и производство одежды. На полках ее бутиков остались только ювелирные украшения и легендарный Chanel № 5. И хотя модельер не является создателем парфюма, сделала его популярным именно она.