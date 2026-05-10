Так ли это: Chanel № 5 придумала Коко Шанель?

В 1909 г. Коко Шанель открыла в Париже первую шляпную мастерскую, которая вскоре возымела успех и позволила расширять бизнес. К началу 1920-х у нее было уже три модных бутика женской одежды. Тогда же Шанель создала знаменитый классический дамский костюм, отличавшийся простотой и элегантностью. Через год она решила дополнить его личным парфюмом. «Духи – это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла», – объясняла она.