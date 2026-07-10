Павел Басинский раскрыл подробности своей книги о пьесе Горького «На дне»

Если же прослеживать пьесу как детективную историю, то, по словам Басинского, там можно обнаружить массу вариантов, кто был заинтересован в смерти содержателя ночлежки: «Вы можете подумать на кого угодно – и в книге я это вам докажу». При этом он уточнил, что в своем исследовании разберет мотивацию, поступки и загадочные реплики каждого персонажа, расскажет о предыстории написания и о первой постановке пьесы в МХТ и т. д. Автор, опираясь на традицию изучения и интерпретации пьесы, в то же время надеется избавиться от клише в разговоре о ней, и в частности о резонере «На дне» – страннике Луке, которого принято считать положительным персонажем.