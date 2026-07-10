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Главная / Стиль жизни /

Павел Басинский раскрыл подробности своей книги о пьесе Горького «На дне»

Это классическое произведение русского театра можно интерпретировать и как детектив, считает автор
Николай Корнацкий
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Павел Басинский работает над книгой о пьесе Максима Горького «На дне» и «уже близок к завершению», рассказал сам писатель в эксклюзивном интервью «Ведомостям». Выход исследования будет приурочен к 125-летию со дня написания (годовщина будет отмечаться в 2027 г.), а по форме этот нон-фикшн напомнит дилогию Басинского, посвященную роману Льва Толстого «Анна Каренина».

«Есть всего два произведения, про которые мне хотелось что-то написать. Это «Анна Каренина» и вот «На дне» Горького <...> Это загадочная вещь – она затягивает, и чем больше читаешь, тем больше открываешь неожиданные слои и детали. Вплоть до того, что сейчас я очень сомневаюсь, что Костылева на самом деле убил Васька Пепел», – рассказал писатель.

Если же прослеживать пьесу как детективную историю, то, по словам Басинского, там можно обнаружить массу вариантов, кто был заинтересован в смерти содержателя ночлежки: «Вы можете подумать на кого угодно – и в книге я это вам докажу». При этом он уточнил, что в своем исследовании разберет мотивацию, поступки и загадочные реплики каждого персонажа, расскажет о предыстории написания и о первой постановке пьесы в МХТ и т. д. Автор, опираясь на традицию изучения и интерпретации пьесы, в то же время надеется избавиться от клише в разговоре о ней, и в частности о резонере «На дне» – страннике Луке, которого принято считать положительным персонажем.

«Тут до сих пор идут споры, – рассуждает автор, – но мой взгляд в общем совпадает с горьковским. Горький же не любил Луку – хотя в нем много от автора, но как раз того, что сам Горький в себе не любил».

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Стиль жизни / Интервью

Пьеса «На дне» рассказывает об обитателях ночлежного дома, отвергнутых обществом, – от воров и шулеров до спившихся интеллигентов. Все дни они проводят в перебранках и копаясь в воспоминаниях, пока странник Лука не вселяет в них надежду на новую жизнь. После триумфальной премьеры в 1902 г. на сцене МХТ пьеса прочно вошла в мировой репертуар. Ее неоднократно экранизировали, в том числе Жан Ренуар и Акира Куросава.

«Совершенно очевидно, что пьеса будет жить и дальше, не сойдет с мировых сцен, как «Гамлет» или «Чайка». В иные периоды к ней будет меньший интерес, иногда больший, но она все равно останется в этом ряду», – уверен Басинский.

Павел Басинский – известный биограф Максима Горького и Льва Толстого, дважды победитель «Большой книги» и лауреат премии «Ника» за лучший сценарий к фильму «История одного назначения». По мотивам его нон-фикшна «Подлинная история Анны Карениной» в 2024 г. был снят документальный сериал «Тайны Карениной». Последняя на сегодня книга автора – биография Леонида Андреева «Герцог Лоренцо» – вышла в серии ЖИЛ «Редакции Елены Шубиной».

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