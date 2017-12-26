Гендиректор VisitBerlin Буркард Кикер

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В 2014 г. Берлин обогнал Рим по числу ночей, проводимых туристами в городе, и с тех пор удерживает третье место в списке самых посещаемых туристами европейских столиц – впереди только Лондон и Париж. Немалая роль в этом успехе принадлежит частно-государственной компании VisitBerlin, которая отвечает за продвижение столицы Германии как туристического направления. Гендиректор VisitBerlin Буркард Кикер рассказал «Ведомостям», как город стал «витриной Германии», но при этом остался «милым и безопасным».

– По вашему мнению, каковы главные вызовы для Берлина как туристического направления?

– Остаться настоящим. Мы были очень успешны в последние несколько лет, и по числу ночей пребывания туристов существенно выросли - на 40%. Моя работа заключается в том, чтобы и дальше увеличивать эти показатели, но при этом нужно быть очень острожным и в погоне за ростом не потерять душу и сердце города. Я не думаю, что для Берлина сейчас это может быть очень опасным. Но, как я вижу, другие [туристические] города, которые начинают соперничать с мегаполисами, теряют свой дух. Многие люди приезжают в Берлин не только для того, чтобы увидеть достопримечательности, музеи или исторический центр, они хотят почувствовать атмосферу города. Создание и поддержание этой атмосферы - тоже наша задача на ближайшее будущее.

Берлин очень изменился, это снова одна из мировых столиц, каким он был в 20-е и 30-е годы до Второй мировой войны. После войны Берлин был бедным, но сексуальным. С тех пор Берлин сохранил свою сексуальность, но больше не бедный - в город пришло очень много денег. Берлин теперь – настоящая крупная столица, но при этом милый и безопасный. И для Германии Берлин – это витрина: то, что страна показывает всему миру.

Русские в Берлине Туристический поток в Берлин стабильно растет с 2001 г., говорится в отчетах немецкого статистического ведомства Statistisches Bundesamt. В 2016 г. город посетили 12,7 млн человек, что на 2,9% выше, чем годом ранее. Туристы провели в городе 31 млн ночей (+2,7% к 2015 г.), и этот показатель вывел Берлин на третье место в топе самых популярных городов Европы. В первом полугодии 2017 г. число проведенных ночей составило 14,7 млн. Чаще других [из иностранцев] в Берлин приезжают англичане, американцы и испанцы. Доход Берлина от туризма с 2014 г. вырос на 1 млрд евро и в 2016 г. составил 11,58 млрд евро, указано в исследовании Consulting GmbH, проведенном по заказу VisitBerlin. В среднем каждый приезжающий тратил в Берлине 64,89 евро в день. Гости, которые останавливаются в отелях, тратили по 205,8 евро в день; траты тех, кто выбирает аренду частного жилья, составляли 107,5 евро. Россияне продолжают составлять значительную часть от приезжающих в Берлин. За последние 10 лет число приезжающих из России увеличилось почти втрое: с 40 000 российских туристов в 2006 г. до 112 000 в 2016 г., это десятый показатель среди всех туристов-иностранцев, уточнил «Ведомостям» VisitBerlin. С января по октябрь 2017 г. россияне совершили 105 тыс. посещений, что на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число проведенных ночей составило 279,5 тыс. (239 тыс. за тот же период в прошлом году). Гости из России совершают в среднем покупки на 420 евро, уступая по данному показателю лишь туристу из Китая. Свернуть Прочитать полный текст

– По моим ощущениям, 15-20 лет назад самыми бурлящими городами Европы были Москва и Берлин. Кажется, с тех пор бурление в Берлине поутихло?

– Моя работа – заботиться о бренде «Берлин». Мы проводили исследования, изучали, что люди знают об этом бренде и что они от него ждут. И самые распространенные ожидания – город, который удивляет, город свободы. И это так: Берлин – это город, где каждый может быть кем хочет. Никто вам не скажет: «Эй, мы здесь так не делаем». И в этом смысле мы открыты как США (вернее, как были США) – все к нам приезжают, и мы всем рады. Если вы посмотрите на очень богатые города, там иначе: многие из них не ждут приезжих.

Берлин – другой, это очень лоскутный город и один из наиболее пострадавших городов в мире в ХХ в. Разные идеологические, религиозные, культурные и социальные классы были истреблены или бежали. Но мы хотим сохранить этот дух неоднородности и многосоставности. За этим сюда едут многие люди не только из-за рубежа, но и из самой Германии. Например, для среднего бизнесмена из Швабии (а такие люди – хребет немецкой экономики) пару раз в год приехать с женой в Берлин - обязательная программа: сходить в оперу и дорогой ресторан, заплатить 500 евро за вечер, посмотреть на сумасшедших берлинцев, а потом вернуться в свой городок сказать: «Вау, что мы видели!» Это и есть вкус Берлина.

Далее, Берлин – это одна из важнейших в Европе, а может, и в мире, точек на карте современного искусства: более 10 000 значимых художников работают в Берлине. Мы о них заботимся, обеспечиваем им пространства, где они могут работать (сейчас в Берлине больше 40 специальных кластеров): правительство выкупает старые фабрики и переоборудует их в ателье, где есть дневной свет, туалет, ванна, спальня - все, что нужно, чтобы работать; художники могут арендовать их за 300 евро. И художники важны не только потому, что они создают привлекательность города как художественного центра. Кластеры формируют районы: рядом с ними появляются галереи, кафе, рестораны, формируется инфраструктура. Это все тоже формирует идентичность Берлина. И мы видим очень много заимствований этой схемы по всему миру. Но по-прежнему еще много районов Берлина нуждаются в джентрификации.

– Берлин стал третьим в списке самых посещаемых туристами городов Европы после Лондона и Парижа. Как вы умудрились обогнать Рим?

– Мы обогнали Рим в 2014 г., и с тех пор я шучу: у Рима был гандикап в 2000 лет, как мы смогли это сделать? В прошлом году мы зарегистрировали 31 млн ночей [проведенных туристами в Берлине]. Рим – 26-27 млн ночей, Барселона - около 20 млн. Лондон - номер один: если считать по той же самой методике, то это около 56-58 млн ночей. Париж близко к 36 млн, цифра снизилась после террористических атак.

А Берлин – первой в тройке, при том что в городе нет современного аэропорта. Это то, над чем мы сейчас работаем. И нам очень нужен новый аэропорт, хотим открыть его в следующем году – аэропорт для столицы страны с самой большой в Европе экономикой.

Самые популярные у туристов города мира

– Новый аэропорт Бранденбург должен был открыться еще в 2011 г. Почему строительство так затянулось?

– Аэропорт – государственный, и политики оказывали очень сильное давление на инженеров, чтобы работа была закончена к определенному сроку. Когда этого не случилось, инженеры были уволены. Но именно инженеры обладают знанием, как все устроено, понадобились годы, чтобы восстановить его. В этом корень проблем.

– Reuters сообщал, что пропускная способность Бранденбурга будет только 27 млн человек, при том что два существующих берлинских аэропорта в прошлом году совокупно обслужили 33 млн пассажиров. Бранденбург должен прийти на смену двум старым аэропортам, но как это возможно, если его пропускная способность меньше существующей?

– Проектная пропускная способность аэропорта после реализации всех фаз строительства – 55 млн человек. Сейчас город принимает около 30 млн человек, так что все нормально. И если город так развивался без нормального аэропорта, то можете себе представить, что будет с новым.

– После Второй мировой войны Берлин был разрезан надвое, Восточному и Западному Берлину пришлось дублировать все системы и институты: водоснабжение, канализацию, электроснабжение, даже музеев города в Берлине было два. Эти проблемы уже решены, город един?

– Да. На то, чтобы их решить, понадобилось около 15 лет. Более того, я думаю, что и ментально берлинцы уже одинаковые, «восточных» и «западных» больше нет.

– Более того, после падения Берлинской стены центр города переместился с Курфюрстендамм в Восточный Берлин.

- В Берлине уникальная ситуация: у нас не один центр, а несколько. Первые 20 лет [после падения стены] все инвестиции уходили в Восточный Берлин. А сейчас мы вновь видим, что инвестиции в Западный Берлин стали больше, и строительства тем сейчас больше. Берлин - самый быстрорастущий город в Германии: его население увеличивается на 40 000-60 000 человек ежегодно.

– По статистике VisitBerlin, примерно четверть приезжающих в Берлин посещают город ради участия в конференциях. Вас такая пропорция устраивает или вы хотите привлекать еще больше бизнес-путешественников, поскольку они тратят больше?

– Мы счастливы тем, что у нас есть. Возвращаясь к статистике, Берлин – в топ-5 самых посещаемых городов мира. И это не потому, что людям нравятся конференции в Берлине, но потому, что им нравится сам город. Конечно, всегда хочется большего, особенно новых крупных конференций. Если взять Мадрид, Вену или Париж, у них по три-четыре крупных форума в год, у нас – два. Так что есть куда расти.

– В Берлине представлены отели большинства люксовых сетей. Но почему часть из них классифицирована – например, у Sofitel пять звезд, а часть не классифицирована – например, у Waldorf Astoria звезд вообще нет?

– Несколько лет назад разгорелся коррупционный скандал: дескать, фармацевтические компании вывозили докторов на конгрессы в пятизвездочные отели и таким образом коррумпировали их. В результате некоторые фармацевтические компании ввели ограничения: конференции можно проводить в отелях классом не выше четырех звезд. После чего некоторые берлинские отели сняли звезды с своего фасада.

А возвращаясь к вашему предыдущему вопросу: да, мы заинтересованы в «качественных» туристах. Например, активно развиваем медицинский туризм. Когда я слышу от берлинцев, что в местных клиниках слишком много иностранцев, я отвечаю: так это в том числе иностранцы, которые приезжают на обследования и операции и платят за услуги полную сумму, позволяют берлинским клиникам закупать новейшее оборудование и нанимать квалифицированных врачей.

– Кого еще вы имеете в виду под «качественными» туристами?

– Многие до сих пор считают, что Берлин - это только тусовки. Да, это важная часть: молодые люди прилетают сюда на лоукостерах, чтобы весело провести время в клубах. Еще есть большая группа, которую мы называем «искатели культурных приключений», – это люди достаточно образованные, которые приезжают сюда, чтобы почувствовать атмосферу города, вдохновиться ею, сходить в оперу, в музеи. И нам есть что им предложить: если в других городах нужно месяцами ждать громкого события (как концерт Мадонны, например), у нас что-то происходит каждый уикенд. Причем в самых разных направлениях: высокие жанры, субкультуры, научные конференции. Поэтому мы больше не промотируем отдельные события [в Берлине], но – направление как таковое, где каждый 365 дней в году и 24 часа в сутки может найти для себя то, что ему интересно.

– Почему Берлин столь популярен для культурных мероприятий – это недорого, город в центре Европы, все это вместе?

– Возьмем оперу. У нас три оперных театра, мы ни один не закрываем, и они не дублируют друг друга. Это одна причина. И такая ситуация не только с классической музыкой - с поп-музыкой, с субкультурами. Да, эти институции имеют серьезные государственные субсидии, в том числе и на уровне федерального правительства, но когда берлинцы начинают мне жаловаться: дескать, слишком много приезжих, я им отвечаю: это не только для вас делается, но для всех. Это разнообразие формирует институциональную среду.

Второе. Очень многие – художники, представители субкультур, музыканты – приезжают сюда жить и работать. Два года назад – и это не шутка – в Берлине было снято больше голливудских фильмов, чем в Голливуде. Потому что все те же специалисты есть и в Берлине, но в Голливуде это будет стоить дороже.

– Вы говорите о постпродакшне?

– Нет, о производстве тоже. Последний яркий пример – «Атомная блондинка». В предместье Берлина есть огромная студия, где воссоздан исторический Берлин, там, например, снимается сериал Babylon Berlin. Это сериал о Германии 20-30-х годов, очень дорогой: 45-минутная телесерия стоит как полнометражный фильм. Очень рекомендую. Это детектив, где главный герой распутывает преступления. Сериал очень точный и очень атмосферный: все показано как было.

– Вы рассказывали о кластерах для художников. Нужны ли Берлину новые музеи или галереи?

– В Берлине сейчас больше 80 музеев. Самую уникальную коллекцию собрали на Музейном острове. И для меня это тоже символ открытости Германии. Один мой друг говорит, что такое полное собрание культурного наследия можно увидеть только в двух городах - в Лондоне и Берлине. Сейчас мы планируем Музей холодной войны. Когда он обсуждался, кто-то из политиков высказался, что там должна быть показана вся картина насилия советской системы над городом. Мы сказали: «Постойте, тогда в Берлине были не только советские шпионы. Это была столица шпионов, как показано в фильме «Атомная блондинка». Мы хотим, чтобы экспозиция этого музея была помещена в политический контекст и объясняла, как это стало возможным. Она должна быть сделана на очень высоком профессиональном уровне.

– Как VisitBerlin распределяет бюджет, который выделяется на продвижение города?

– Большая часть средств уходит на зарплаты: у нас 200-220 человек, из них 70-80 работают в маркетинге. Мы не платим рекламным агентствам за идеи – это моя принципиальная позиция: мы все придумываем сами.

Мы много тратим на продвижение в интернете. И очень большую часть бюджета мы тратим на то, чтобы привозить журналистов в Берлин – ежегодно больше тысячи человек. Обычно это индивидуальные туры, и вы можете себе представить, сколько усилий требуется, чтобы организовать каждую такую поездку. В том числе и потому, что многие приезжают в Берлин уже не в первый раз и с конкретной целью – например, узнать про еврейский Берлин. Но это хорошее вложение: я сам в прошлом журналист, и я понимаю, сколько может дать хорошо рассказанная история. Часто это намного эффективнее, чем вкладываться в рекламу. Хотя и в рекламу мы тоже вкладываем.

В подготовке интервью принимала участие Анна Шилова