«Мы делаем часы, которые должны быть устойчивыми к шокам»

Статья опубликована в № 4507 от 13.02.2018 под заголовком: Ришар Милль: Мы делаем часы, которые должны быть устойчивыми к шокам

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Президент Richard Mille и Horometrie Ришар Милль Richard Bord / Getty Images

Часовой марке Richard Mille нет и двух десятков лет, но она более чем успешно конкурирует со швейцарскими брендами с вековой и более историей. Секрет успеха Richard Mille – в уникальном сочетании характеристик, которые французский маркетолог Ришар Милль сумел объединить в своих часах. Его часы – оригинальные, узнаваемые, комфортные, легкие. Очень дорогие. И надежные.

90 лет назад всемирная слава Rolex началась с того, что основатель марки Ганс Вильсдорф снабдил часами Rolex молодую пловчиху Мерседес Гляйце, которая переплыла в них Ла-Манш. В XXI веке Ришар Милль поставил сотрудничество со знаменитыми спортсменами на поток: Рафаэль Надаль выигрывает в часах Richard Mille теннисные турниры, Алексис Пентюро – этапы Кубка мира по горным лыжам, Пабло Макдона – матчи по конному поло, Бубба Уотсон – соревнования гольфистов... Но прежде чем использовать большой спорт как двигатель торговли, нужно было создать часы, в которых атлеты захотят соревноваться и которые выдержат все перегрузки и сохранят точный ход.

Ришар Милль в часовом бизнесе уже больше 30 лет – работал и в массовых марках, и в люксовых. А в 2001 г. совместно со швейцарским предпринимателем Домиником Гена, чья семья более 100 лет занимается производством часов, создал бренд Richard Mille и производственную компанию Horométrie. На свои первые часы – RM 001 Милль установил цену... 200 000 евро. И потенциальные покупатели не оскорбились, а пришли в восторг от этого предложения!

Дыра в голове, спасенная рука Главная модель Richard Mille этого года – часы RM 53-01 Tourbillon Pablo MacDonough, посвященные звезде конного поло Пабло Макдоне. В возрасте 10 лет Пабло получил страшный удар клюшкой для поло по голове, проломившей ему череп. Шокирующие рентгеновские снимки головы будущего лучшего игрока в поло, а также мяч и клюшку для поло Ришар Милль разместил на своем стенде на SIHH. «Я хотел показать, что поло – это очень опасный вид спорта, – объяснил Милль «Ведомостям». – К счастью, сейчас Пабло в очень хорошей спортивной форме». «Мяч в поло очень жесткий и летит со скоростью 200 км/ч. А клюшкой для поло можно убить лошадь; у Пабло переломы повсюду», – добавляет Милль. RM 53-01 – это вторая модель часов, разработанная для Макдоны. Первые часы, RM 053, были сделаны в 2012 г. и однажды спасли спортсмену руку, рассказывает Милль: во время игры Макдона вылетел из седла, лошадь наступила ему на запястье, раздавив его часы стоимостью около полумиллиона долларов. Но Пабло был очень доволен: «Если бы не было часов, лошадь сломала бы мне руку».

Сегодня средняя розничная цена Richard Mille – 180 000 евро, причем выпускает такие часы Милль не десятками и даже не сотнями: в прошлом году он сделал их 4000 – в умении продавать часы так дорого и в таких количествах с ним не может сравниться никто. В прошлом году розничный оборот Richard Mille превысил 700 млн евро и в течение двух-трех лет достигнет 1 млрд евро, рассчитывает предприниматель. То есть Richard Mille может войти в число «миллиардных» часовых брендов, каковых в мире меньше десятка, и все они с более чем вековой историей: Rolex, Omega, Cartier, Patek Philippe, Longines, Tissot.

Этой весной в Столешниковом переулке в Москве должен открыться бутик Richard Mille – совместно с компанией Crystal Group Дмитрия Бердянского. В интервью «Ведомостям» на часовом салоне SIHH в Женеве Милль рассказал, как развивается его бизнес и почему он принял решение открыть бутик в Москве.

– Бизнес многих часовых марок в России переживает нелегкие времена. Почему в такой ситуации вы решили открыть бутик Richard Mille в Москве?

– То же самое мы сделали и в Китае: открыли бутик Richard Mille в Шанхае три года назад. Все сочли, что это был худший момент для открытия. Но бутик с самого начала работает очень хорошо. Ведь худшего момента не существует. Как минимум для нас. Потому что мы не завязаны на объемы продаж, как очень многие марки.

Для Richard Mille не является проблемой сделать бутик прибыльным – мне не потребуется продавать для этого часы сотнями (тут надо иметь в виду среднюю цену часов нашей марки). Наличие бутика – это также элемент имиджа. Сегодня мы не можем сказать, что марка Richard Mille – глобальная, если она не имеет бутика в Москве. Россияне очень хорошо разбираются в часах, я бы даже сказал, обладают экспертизой. Поэтому мы должны присутствовать в Москве. Но опять-таки продавать часы тоннами мы не собираемся.

Horometrie SA Компания – производитель часов и компонентов Владельцы: Ришар Милль и Доминик Гена. Выручка (2017 г.) – 260 млн евро.

– Почему вы открываете бутик с партнером, а не самостоятельно?

– Местный партнер лучше знает рынок и заинтересован в успехе больше, чем сотрудники филиала.

– При этом вы регулярно повторяете, что спрос на ваши часы превышает предложение.

– Да, на протяжении многих лет я удерживаю производство на 15% ниже спроса. Потому что регулируемое производство позволяет гораздо тоньше сбалансировать все процессы. Если же вы пытаетесь максимально быстро удовлетворить весь существующий спрос, вы подвергаете всю организацию стрессу, а от этого сразу возникают проблемы с качеством и проч. И заканчивается все тем, что у вас образуется нераспроданный товар.

– Но богатые русские не любят ждать: если им хочется редкие часы или машину – то прямо сейчас. Завтра они могут передумать или купить другую марку. Вы видите здесь проблему? Или это будет проблема вашего партнера?

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