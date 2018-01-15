Самые яркие новинки часового салона в Женеве

В Женеве с 15 по 19 января проходит Салон высокого часового искусства (SIHH) - одно из главнейших профильных мероприятий в мире. Свои новинки в рамках основной программы представляют 35 марок, еще несколько организуют независимые презентации. Audemars Piguet празднует 25-летие своей культовой модели Royal Oak Offshore, созданной в 1993 г. К SIHH марка выпускает три юбилейные версии, в том числе хронограф Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph в корпусе из розового золота

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