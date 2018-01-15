Самые яркие новинки часового салона в Женеве
Свои модели представят свыше 35 крупных марок и независимых мануфактур
В Женеве с 15 по 19 января проходит Салон высокого часового искусства (SIHH) - одно из главнейших профильных мероприятий в мире. Свои новинки в рамках основной программы представляют 35 марок, еще несколько организуют независимые презентации. Audemars Piguet празднует 25-летие своей культовой модели Royal Oak Offshore, созданной в 1993 г. К SIHH марка выпускает три юбилейные версии, в том числе хронограф Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph в корпусе из розового золота
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Часы Indian Burt Munro Limited Edition были представлены маркой Baume & Mercier еще до салона, на мотовыставке ECMA-2017 в Милане в ноябре. Часы посвящены знаменитому гонщику Герберту «Берту» Монро, обладателю рекорда скорости на мотоцикле объемом до 1000 см³
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Cartier представляет первый скелетон в коллекции Rotonde. Модель Rotonde de Cartier Skeleton Mysterious Double Tourbillon Watch с турбийоном, закрепленным так, что он кажется «парящим» и отдельным от основного механизма, будет изготовлена ограниченной серией в 30 экземпляров
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Детали калибра, моста, крепежей и декоративной отделки DB28 Steel Wheels от De Bethune обработаны в технике микрометрической гравировки, разработанной мастерами De Bethune. Таким образом, движение механизма создает впечатление левитации. Часы оснащены индикацией фаз Луны, расположенной на отметке «6 часов»
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Главное украшение часов GMT Earth мануфактуры Greubel Forsey - цветной вращающийся глобус, служащий указателем мирового времени. Кроме него часы, на инновации для которых мастера Робер Гребель и Стивен Форси оформили три патента, оснащены еще десятком дополнительных функций. Greubel Forsey изготовит 33 экземпляра GMT Earth
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Центральное место на циферблате часов Endeavour Tourbillon Concept марки H. Moser & Cie. занимает «парящий» турбийон на отметке «6 часов». Также в новой модели можно рассмотреть новейший часовой механизм – автоматический калибр HMC 804 с трехдневным запасом хода. В основе этого часового механизма – ротор автоподзавода, передающий энергию барабану посредством системы завода со стопорной собачкой. Эта система сокращает время, необходимое для полного завода часов
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Мануфактура Hautlence много экспериментирует и специализируется на создании необычных моделей. Новинка этого года Vortex Gamma Tron изготовлена из композитного материала HLLightColor, используемого в автомобильной и аэрокосмической промышленности: он прочный, фосфорисцирует и подходит для создания плавных обтекаемых линий - как у космических кораблей в научно-фантастической саге «Трон», которой вдохновлялись часовщики марки
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Hermès впервые участвует в SIHH, и для дебюта компания выбрала модель Arceau Chrono Titane. Это часы, которые демонстрируют спортивную интерпретацию легендарного асимметричного дизайна, созданного в 1978 г. художественным директором Hermès Анри Д'Ориньи
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Piaget Altiplano Ultimate 910P – cамые тонкие автоматические часы в мире (толщиной всего 4,30 мм), на их разработку у компании ушло три года
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Независимый часовой мастер Ромен Готье на SIHH представляет свои первые женские часы - модель Insight Micro-Rotor Lady. Циферблаты с часовой и минутной, а также секундной индикациями изготовлены из перламутра, ротор на лицевой стороне украшен бриллиантами разных размеров
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Главное украшение часов Marine Torpilleur Military от Ulysse Nardin - памятная гравировка с изображением минного катера на задней крышке. Модель выйдет лимитированной серией в 300 экземпляров
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